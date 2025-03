Κινητήρας επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines πήρε φωτιά αφού εξετράπη από το δρομολόγιο που εκτελούσε κι έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Ντένβερ (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) χθες Πέμπτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνση των επιβατών, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το δικινητήριο αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, είχε αναχωρήσει το Κολοράντο Σπρινγκς για το Ντάλας. Ωστόσο αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήταν ο προορισμός του περί τις 17:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα ώρα Ελλάδας), διότι οι χειριστές αντιλήφθηκαν δονήσεις στον δεξιό κινητήρα, εξήγησε η FAA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The aircraft caught fire at #Denver International Airport, passengers were seen standing on the wing of the aircraft before walking out of the smoke.

🔥 #AmericanAirlines Flight 1006, a Boeing 737-800 traveling from Colorado Springs to Dallas, was diverted to Denver.

Σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν δραματικά στιγμιότυπα με επιβάτες όρθιους πάνω σε φτερό προτού απομακρυνθούν καθώς αναδίδονται καπνοί από τη μηχανή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The engine of an American Airlines Boeing 737 flight from Colorado Springs to Dallas caught on fire at Denver Airport, Passengers can be seen evacuating the burning aircraft.

Η διεύθυνση της εταιρείας διαβεβαίωσε πως το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια» και «τροχοδρόμησε ως πύλη» του διεθνούς αεροδρομίου του Ντένβερ αφού αντιμετώπισε «πρόβλημα σχετιζόμενο με μηχανή», ευχαριστώντας τα «μέλη του πληρώματος» και την «ομάδα της στο Ντένβερ» για τον «ταχύ και αποφασιστικό» τρόπο που ενήργησαν για να εγγυηθούν «την ασφάλεια» των επιβαινόντων —των «πελατών», όπως το έθεσε— και όσων βρίσκονταν στο έδαφος, που αποτελούσε την «προτεραιότητα».

𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡 | An American Airlines Boeing 737-800 caught fire after an emergency landing at Denver International Airport. Passengers were forced to evacuate immediately, using the aircraft’s overwing exit.

📷 Photos by Steve Schilsky, Joshua Sunberg, and other contributors pic.twitter.com/UBwjrDU4tx

— AviationUpdatesPH.com (@AUPhilippines) March 14, 2025