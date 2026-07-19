Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια, όπου ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες που ήδη προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το θύμα, το οποίο είχε καταγωγή από το Μαρόκο, βρισκόταν σε κατάσταση έντονης σύγχυσης και εκδηλώνε επιθετική συμπεριφορά. Η κατάσταση αυτή κινητοποίησε τις αρχές, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ παράλληλα είχε κληθεί και ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μόλις έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του άνδρα στο έδαφος, δένοντας τα χέρια του πίσω από την πλάτη. Την ίδια στιγμή, αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγινε και χρήση σπρέι πιπεριού. Δυστυχώς, λίγη ώρα μετά την ακινητοποίησή του, ο 43χρονος υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις απεγνωσμένες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τον επαναφέρει, ο άνδρας δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η είδηση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στα ιταλικά ΜΜΕ, καθώς το κλίμα στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Στο σημείο όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος συγκεντρώθηκαν αμέσως συγγενείς και φίλοι του θύματος, οι οποίοι, μέσα σε κλίμα οδύνης, ζητούν να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

Η πλευρά του θύματος απαιτεί τη διενέργεια μιας εξονυχιστικής και προσεκτικής έρευνας από τις αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του και να αποδοθεί δικαιοσύνη.