Σοβαρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν την Παρασκευή (21/11) στην Μπολόνια.

Οι συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο πορείας, από πέντε περίπου χιλιάδες ακτιβιστές, οι οποίοι ήθελαν να εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης αλλά και να διαμαρτυρηθούν κατά της διεξαγωγής του αγώνα μπάσκετ μεταξύ της Βίρτους και της ισραηλινής Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η αστυνομία απάντησε στην εκτόξευση καπνογόνων και μολότοφ με κανόνια νερού.

Στη συνέχεια, η πομπή των διαδηλωτών κατευθύνθηκε κατά μήκος της Via Marconi.

Δείτε βίντεο:

Οι διαδηλωτές σήκωσαν συμβολικές κόκκινες κάρτες κατά των ισραηλινών αθλητικών ομάδων και φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Εν τω μεταξύ, η περιοχή του γηπέδου περικυκλώθηκε από τουλάχιστον 500 αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν από όλη την Ιταλία.

Πηγή: rainews.it