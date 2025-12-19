Την ώρα που οι κεντρικές πλατείες της Ιταλίας φωτίζονται με χριστουγεννιάτικα φώτα και τα δέντρα ανάβουν, η πόλη της Μπολόνια παρουσιάζει στους κατοίκους της ένα πραγματικό μυστήριο.

Γιγάντιες πέτρες έχουν εμφανιστεί στην Πιάτσα Ματζόρε και σίγουρα δεν έχουν περάσει απαρατήρητες, ακριβώς επειδή είναι τόσο παράταιρες με την χριστουγεννιάτικη παράδοση. Σε τέτοιο βαθμό που οι πρώτες αντιπαραθέσεις δεν άργησαν να έρθουν. Τι είναι;

Περίεργοι περαστικοί σταματούν για να θαυμάσουν αυτά τα γιγάντια… γλυπτά, προσπαθώντας να καταλάβουν τι θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Οι τεράστιες πέτρες είναι μέρος της καλλιτεχνικής εγκατάστασης «Iwagumi-Dismisura».

Η εγκατάσταση, προωθείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μπολόνια και δημιουργήθηκε από τον Αυστραλό καλλιτέχνη Nimrod Weis.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που αυτό το έργο τέχνης εκτίθεται στην Ευρώπη, έχοντας προηγουμένως εκτεθεί στη Σιγκαπούρη, τη Μελβούρνη και τη Σαουδική Αραβία.

Φωτογραφία Facebook: Isabella Angiuli