Μέσα στο καθημερινό γκρίζο των ειδήσεων, ξεπροβάλλει μια πρωτοβουλία από τη Μπολόνια που μας γεμίζει χαμόγελα. Δέκα διακεκριμένοι γιατροί, με πολυετή θητεία σε Νοσοκομεία και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αποφάσισαν πως η συνταξιοδότηση δεν σημαίνει το τέλος της προσφοράς τους στον άνθρωπο.

Αντί να αποσυρθούν ενεργά, επέλεξαν να παρέχουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε πολίτες, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν το κόστος μιας ιδιωτικής επίσκεψης σε ειδικό. Το εγχείρημα αυτό στεγάζεται σε ένα ολοκαίνουργιο Πολυϊατρείο στην περιοχή Πιλάστρο, υπό την ομπρέλα του Συλλόγου «Buoni Dottori» (Καλοί Γιατροί).

Τα πρόσωπα πίσω από την αλληλεγγύη

Πίσω από κάθε σπουδαία πράξη βρίσκονται άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αξίζει λοιπόν να αναφερθούν οι επιστήμονες που απαρτίζουν αυτή την ομάδα: Pietro Cortelli, Claudio Borghi, Eugenio Brunocilla, Massimo P. Di Simone, Gaetano Domenico Gargiulo, Gilberto Poggioli, Eleonora Porcu, Livio Presutti, Mario Taffurelli και Pierluigi Viale.

Ελπίδα απέναντι στις ελλείψεις του συστήματος

Σε μια περίοδο που τα δημόσια συστήματα υγείας πιέζονται από ατελείωτες λίστες αναμονής και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να αμελούν την υγεία τους, η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι δέκα αυτοί επιστήμονες επέλεξαν το προφανές για εκείνους: να θέσουν τη γνώση και την εμπειρία τους στην υπηρεσία όσων έχουν πραγματική ανάγκη.

Ασφαλώς, μια τέτοια κίνηση δεν λύνει μαγικά όλα τα δομικά προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Όμως, βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα συγκεκριμένων ανθρώπων. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η κοινωνική συνοχή και η εμπιστοσύνη χτίζονται ξανά μέσα από την έμπρακτη αλληλεγγύη. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους «Buoni Dottori», που απέδειξαν ότι ο καλύτερος τρόπος να συνταξιοδοτηθείς, είναι να συνεχίσεις να φροντίζεις τον συνάνθρωπο.