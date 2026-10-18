Τουλάχιστον τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό της Αστυνομικής Διεύθυνσης, επτά άτομα έχουν επίσης καταγγελθεί στις αρμόδιες αρχές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 40 άτομα.

Οι αριθμοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να αποτιμούν όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής πορείας, η οποία ξεκίνησε από την πλατεία Minghetti.

Περίπου στις 16:30, μια ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό, με τις αστυνομικές δυνάμεις να την απωθούν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού. Ακολούθησαν εκτεταμένες συγκρούσεις, οι οποίες συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, απάντησαν εκτοξεύοντας πέτρες, μπουκάλια, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και πινακίδες οδικής σήμανσης. Στη συνέχεια, διασκορπίστηκαν σε μικρότερες ομάδες, οχυρώθηκαν στην περιοχή Montagnola, στην οδό Matteotti και στην πλατεία Lucio Dalla, συνεχίζοντας τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Συνολικά 36 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν, ενώ οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες.

Συγκεκριμένα, 28 αστυνομικοί της Ιταλικής Αστυνομίας υπέστησαν τραυματισμούς ή μώλωπες, όπως επίσης δύο μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης πολιτικών εγκλημάτων Digos και έξι καραμπινιέροι.

Ακόμη δυσκολότερη αναμένεται να είναι η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι συμμετέχοντες στα επεισόδια. Περίπου δέκα βιτρίνες καταστημάτων υπέστησαν ζημιές ή έσπασαν, ενώ πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα κοινόχρηστης χρήσης ανατράπηκαν και εκτοξεύτηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν κιγκλιδώματα ως οδοφράγματα, κάδοι απορριμμάτων πυρπολήθηκαν και παράθυρα λεωφορείων έσπασαν.

Τζόρτζια Μελόνι: «Η διαδήλωση είναι δικαίωμα, η καταστροφή των πόλεών μας όχι»

Όπως συμβαίνει συχνά σε ανάλογες περιπτώσεις, οι πολιτικές αντιδράσεις και οι καταδίκες των επεισοδίων ήταν άμεσες και προήλθαν από διαφορετικές πολιτικές πλευρές.

«Η διαδήλωση είναι δικαίωμα, το να βυθίζουμε τις πόλεις μας στο χάος και την καταστροφή δεν είναι. Επαναλαμβάνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: να μην τηρεί αμφίσημη στάση απέναντι σε αυτά τα γεγονότα», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Μπολόνια, Ματέο Λεπόρε, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν το Σάββατο.

Οι διοργανωτές της πορείας, από την πλευρά τους, προχώρησαν σε διευκρινίσεις μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση είχε λάβει επίσημη άδεια.

«Η πορεία ήταν εγκεκριμένη και οι αστυνομικοί μάς άφησαν μόνους να διαχειριστούμε τον κόσμο», ανέφεραν, συνοψίζοντας τη θέση τους σχετικά με όσα συνέβησαν.

Πηγή: bolognatoday