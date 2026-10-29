Μια κινηματογραφική επιχείρηση που περιελάμβανε παραπλανητικές κινήσεις, αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν ως «δολώματα», μυστικές συνεννοήσεις και πτήση με ιδιωτικό αεροσκάφος, μέσω Αργεντινής και Ισημερινού οργανώθηκε για τη διαφυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου από τη Βραζιλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, αμέσως μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, στον συντονισμό της επιχείρησης συμμετείχε ένας εξαιρετικά στενός κύκλος προσώπων με άμεση πρόσβαση στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανώτεροι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και στενοί συνεργάτες του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η όλη επιχείρηση εκτυλίχθηκε ενώ σε βάρος του Μπολσονάρου βρισκόταν σε ισχύ δεσμευτική εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, η οποία του απαγόρευε ρητά την έξοδο από τη χώρα και τον υποχρέωνε να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Το σχέδιο παραπλάνησης και η εξαφάνιση από τη Βραζίλια

Λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά το αποτέλεσμα της κάλπης, ο Φλάβιο Μπολσονάρου φαινόταν να έχει χαθεί από την πρωτεύουσα. Το βράδυ της Δευτέρας, τέσσερα σκουρόχρωμα αυτοκίνητα αναχώρησαν ταυτόχρονα από την κατοικία του, παίρνοντας εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Η κίνηση αυτή λειτούργησε ως αντιπερισπασμός, προκαλώντας σύγχυση τόσο στους δημοσιογράφους όσο και στις διωκτικές Αρχές που επιχειρούσαν να διαπιστώσουν σε ποιο όχημα επέβαινε.

Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, στενοί συνεργάτες του διέρρεαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο πολιτικός βρισκόταν ήδη στη Φλόριντα. Στην πραγματικότητα, την ώρα που διεθνή και βραζιλιάνικα δίκτυα μετέδιδαν ότι είχε ήδη εγκαταλείψει την επικράτεια, εκείνος παρέμενε εντός των βραζιλιάνικων συνόρων.

Στην αντίπερα όχθη, στην Αργεντινή, ένα ναυλωμένο ιδιωτικό αεροσκάφος περίμενε σε ετοιμότητα. Η τακτική αυτή αποπροσανατόλισε πλήρως τους πάντες, καλλιεργώντας αβεβαιότητα για τα ίχνη του ακόμα και σε κύκλους συμμάχων του σε Μπραζίλια και Ουάσινγκτον.

Η διαδρομή μέσω Αργεντινής και Ισημερινού

Την Τρίτη, ο Μπολσονάρου, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους, κινήθηκε οδικώς προς τα νότια σύνορα, διανύοντας απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές της Αργεντινής, η οικογένεια πέρασε τη διεθνή γέφυρα Τανκρέντο Νέβες στις 22:50 τοπική ώρα, εισερχόμενη στο Πουέρτο Ιγκουασού, στο σημείο συνάντησης των συνόρων Βραζιλίας, Αργεντινής και Παραγουάης.

Εκεί, το όχημα τέθηκε υπό τη συνοδεία της αστυνομίας αεροδρομίων της Αργεντινής μέχρι τον έλεγχο μετανάστευσης του αεροδρομίου του Ιγκουασού. Πρώην αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας ανέφερε ότι ο Σαντιάγο Καπούτο, στενός συνεργάτης του Χαβιέρ Μιλέι, επέβλεπε προσωπικά την επιχείρηση, ενώ βρισκόταν σε απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον Εντουάρντο Μπολσονάρου, αδελφό του υποψηφίου.

Στον διάδρομο προσγείωσης περίμενε ένα αεροσκάφος της εταιρείας Baires Fly, το οποίο είχε μεταφερθεί από το Μπουένος Άιρες από την προηγούμενη ημέρα. Στις 23:30, η οικογένεια επιβιβάστηκε στο τζετ. Σύμφωνα με το επίσημο δηλωτικό επιβατών που επικαλείται η Wall Street Journal, ο Φλάβιο Μπολσονάρου ταξίδεψε κάνοντας χρήση ιταλικού διαβατηρίου.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 00:21 της Τετάρτης, πραγματοποίησε ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού και προσγειώθηκε στις 09:30 το πρωί στο εκτελεστικό αεροδρόμιο Miami-Opa Locka στη Φλόριντα.

Κατά την έξοδό του, φορώντας σκούρο μπλουζάκι και σακίδιο, ένστολοι σχημάτισαν κλοιό με ανοιχτές ομπρέλες για να αποκλείσουν τα τηλεοπτικά συνεργεία, προτού η οικογένεια αναχωρήσει με ένα SUV.

Η έγκριση Τραμπ και το καθεστώς προσωρινής παραμονής

Καταλυτική για την ολοκλήρωση της επιχείρησης υπήρξε η εμπλοκή του Λευκού Οίκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ενέκρινε προσωπικά την είσοδο του Μπολσονάρου και της οικογένειάς του στο αμερικανικό έδαφος.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέλαβε τις σχετικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την είσοδο της οικογένειας υπό το ειδικό καθεστώς προσωρινής ανθρωπιστικής άδειας (humanitarian parole), διάρκειας ενός έτους.

Η πίεση εις βάρος του Μπολσονάρου είχε ξεκινήσει πριν από την εκλογική αναμέτρηση, ωστόσο η δικαστική απόφαση για κατάσχεση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και απαγόρευση εξόδου εκδόθηκε αμέσως μετά την ήττα του. Αυτό πυροδότησε καταγγελίες από το περιβάλλον του ότι η κυβέρνηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επιχειρεί την πολιτική του εξόντωση.

Το κανάλι των επαφών και η προειδοποίηση Μπάνον

Στον σχεδιασμό της επιχείρησης και την εξασφάλιση του ιδιωτικού τζετ, κομβικό ρόλο διαδραμάτισε ο Εντουάρντο Μπολσονάρο σε συνεργασία με τον Τζέισον Μίλερ, στενό σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου. Ο μικρότερος αδελφός του Φλάβιο, είχε αναλάβει επί σειρά ετών να χτίζει διαύλους επικοινωνίας με τη συντηρητική πτέρυγα στις ΗΠΑ, μέσα από τακτικές επισκέψεις στο Μαρ-α-Λάγκο, συμμετοχές στα συνέδρια CPAC και επαφές με κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένων του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.

Από την πλευρά του, ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, σχολίασε τις εξελίξεις υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα στη Βραζιλία συνιστούν προμήνυμα για το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ:

«Όσοι στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι η πολιτική θα γίνει ευκολότερη, δεν έχουν δει τίποτα ακόμη», δήλωσε, εκτιμώντας ότι η πόλωση θα γίνει εντονότερη, πιο κομματική και επιθετική.

Ο άξονας με τον Χαβιέρ Μιλέι

Καθοριστική παράμετρος της διαφυγής υπήρξε και η στάση του Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με τον Τραμπ όσο και με το περιβάλλον Μπολσονάρο. Οι σχέσεις του Αργεντινού προέδρου με την Βραζιλία ήταν ήδη τεταμένες, ιδιαίτερα μετά την παρουσία του σε προεκλογική συγκέντρωση του Φλάβιο Μπολσονάρου όπου είχε αποκαλέσει δημόσια τον Λούλα «κλέφτη», οδηγώντας στην προσωρινή ανάκληση του Βραζιλιάνου πρεσβευτή.

Φτάνοντας στο Μαϊάμι, ο Φλάβιο Μπολσονάρο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αυτοπροσδιορίστηκε ως «ηγέτης της Βραζιλίας». Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποδοχή σε μια «χώρα ελευθεριών», καθώς και τον Χαβιέρ Μιλέι, εξαίροντας το «θάρρος» και το «αίσθημα δικαιοσύνης» που επέδειξε.

Η γραμμή της Ουάσινγκτον απέναντι στην κυβέρνηση Λούλα

Η παροχή ασύλου προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην περίπλοκη σχέση της Ουάσινγκτον με τη Βραζιλία, έπειτα από την επιβολή υψηλών δασμών αλλά και κυρώσεων εις βάρος του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου που είχε διατάξει τα περιοριστικά μέτρα κατά του Μπολσονάρου.

Παρ’ όλα αυτά, η αμερικανική κυβέρνηση δεν δείχνει πρόθεση να προχωρήσει πέρα από την παροχή καταφυγίου ούτε να αμφισβητήσει επισήμως τη νίκη του Λούλα, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από σκληροπυρηνικούς συντηρητικούς κύκλους.

Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό του Μπολσονάρου ότι παραμένει ο νόμιμος πρόεδρος της χώρας του, ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να πάρει καθαρή θέση, αναφέροντας: «Πιστεύω ότι τους αντιμετώπισαν πολύ άδικα», ενώ χαρακτήρισε τα μέλη της οικογένειας «πολύ καλούς ανθρώπους». Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τα όρια της ανάμειξής του:

«Αλλά δεν θα εμπλακώ. Ήταν πολύ παράξενες εκλογές, αυτό είναι βέβαιο».