Ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε τη Δευτέρα ότι του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη Βραζιλία, την επομένη της εκλογικής του ήττας από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε την Κυριακή από τον Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ανέφερε πως αστυνομικοί τού ζήτησαν να παραδώσει τα διαβατήριά του μετά την επίσκεψή του στον – καταδικασμένο για απόπειρα πραξικοπήματος – πατέρα του, Ζαϊχ Μπολσονάρου.

Με απόφαση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, «διατάχθηκα να παραδώσω τα διαβατήριά μου και μου απαγορεύεται να φύγω από τη χώρα», ανέφερε ο γερουσιαστής Μπολσονάρου σε βίντεο. Διαβεβαίωσε πάντως ότι προτίθεται να συμμορφωθεί, διαψεύδοντας ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Το βράδυ της Κυριακής, ο 45χρονος γερουσιαστής είχε δηλώσει πως θα ζητούσε την ακύρωση των εκλογών, επικαλούμενος παρατυπίες.