Γράφει ο Στέλιος Βασιλούδης

Ένα δημοφιλές ανέκδοτο της σοβιετικής εποχής έχει ως εξής: ένας εργάτης εργοστασίου πιάστηκε να κλέβει εξαρτήματα, κομμάτι-κομμάτι, για να συναρμολογήσει μια ραπτομηχανή για τη γυναίκα του στο σπίτι. Όταν ο ανακριτής ρωτάει αν κατάφερε ποτέ να τη συναρμολογήσει, ο εργάτης αναστενάζει: «Όσες φορές κι αν το συναρμολογήσω ξανά και ξανά, καταλήγω με ένα Καλάσνικοφ».

Η συντριπτική κυριαρχία του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, γνωστού στα ρωσικά ως VPK, ήταν καθοριστικός παράγοντας στην κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Στο απόγειό της, καταβρόχθιζε περίπου το ένα τέταρτο του σοβιετικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ακόμα και στις τελευταίες μέρες της, η ΕΣΣΔ συνέχιζε να κατασκευάζει έναν τεράστιο αριθμό τρομακτικών πολεμικών μηχανών, αλλά δεν μπορούσε, όπως φαίνεται, να κατασκευάσει αξιόπιστα ούτε ένα στυλό.

Το σοβιετικής κατασκευής στυλό του Michael Gorbachev απέτυχε να λειτουργήσει όταν υπέγραφε την προεδρία του και την ένταξη της Σοβιετικής Ένωσης στα βιβλία της Ιστορίας το 1991. Αναγκάστηκε να δανειστεί ένα Montblanc από ένα στέλεχος του CNN που βρισκόταν στην αίθουσα για να κλείσει ένα από τα πιο άδοξα κεφάλαια στη σύγχρονη ρωσική ιστορία.

Ωστόσο, αυτή η δομική αποτυχία δεν είναι μοναδική στους Σοβιετικούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να γιορτάζουν τη νίκη τους στον Ψυχρό Πόλεμο ως απόδειξη συστημικής ανωτερότητας, αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς «η κατσαρόλα λιγότερο μαύρη από τη θρυμματισμένη τσαγιέρα μέσα της». Ο Dwight Eisenhower, ένας από τους μόλις τρεις στρατηγούς που εξελέγησαν πρόεδροι, προειδοποίησε για τον ίδιο κίνδυνο στην τηλεοπτική αποχαιρετιστήρια ομιλία του στις 17 Ιανουαρίου 1961.

Ο Eisenhower παρατήρησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου βιομηχανία εξοπλισμών παράλληλα με ένα στρατιωτικό κατεστημένο που αριθμούσε εκατομμύρια. Όσο απαραίτητο κι αν ήταν, προειδοποίησε ότι αυτή η τεράστια διαπλοκή ιδιωτικών κατασκευαστών όπλων και ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας στον τομέα της άμυνας κινδύνευε να εξελιχθεί σε ένα ιδιοτελή πολιτικό κολοσσό. Ο στρατηγός που έγινε πολιτικός ανησυχούσε ότι αυτή η σχέση θα ασκούσε ανεξέλεγκτη επιρροή στην οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική πολιτική, δημιουργώντας ένα διαρκές κίνητρο για διόγκωση των αμυντικών δαπανών με αποτέλεσμα να καταστήσει τις ΗΠΑ πιο πολεμοχαρείς.

Κρίσιμο είναι ότι φοβόταν επίσης την άνοδο μιας επιστημονικής – τεχνολογικής ελίτ της οποίας οι ερευνητικές ατζέντες θα υπαγορεύονταν από αμυντικά συμβόλαια, θωρακίζοντας τα έργα τους πίσω από εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη που αντιστεκόταν στην πολιτική εποπτεία.

Είκοσι χρόνια μετά από αυτή την προφητική προειδοποίηση, ο Gordon Adams δημοσίευσε την πρωτοποριακή του μελέτη, με τίτλο «Το Σιδερένιο Τρίγωνο: Η Πολιτική των Συμβάσεων Άμυνας». Χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα σχετικά με δωρεές σε εκστρατείες, προϋπολογισμούς εταιρικών λόμπινγκ, διορισμούς «περιστρεφόμενης πόρτας» και αρχεία ψηφοφορίας στο Κογκρέσο, ο Adams έδειξε ότι οι πιο σκοτεινές προβλέψεις του Eisenhower είχαν γίνει πραγματικότητα.

Σε αντίθεση με τη Σοβιετική Ένωση, η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε πολύ πιο γρήγορα από τις στρατιωτικές της δαπάνες. Ο στρατιωτικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ, ακόμη και με την εκπληκτική υπόσχεση του Donald Trump για 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ για φέτος, είναι περίπου 3,4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 10% κατά την εποχή του Eisenhower.

Ο πραγματικός κίνδυνος του αμερικανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος έγκειται, στην τάση του να ασκεί επιθετική εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η WarCosts, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε 251 ξένες στρατιωτικές συγκρούσεις από το 1991, περισσότερες από όλες τις προηγούμενες εποχές μαζί.

Αυτά τα μαθήματα δεν έχουν ξεχαστεί από το Πεκίνο. Όταν ο Deng Xiaoping ξεκίνησε τους Τέσσερις Εκσυγχρονισμούς το 1978, η εθνική άμυνα κατατάχθηκε εσκεμμένα τελευταία. Ακόμα και σήμερα, καθώς ο Xi Jinping πιέζει για υλοποίηση αυτού του συνολικού προγράμματος εκσυγχρονισμού, η κεντρική ηγεσία παραμένει επιφυλακτική σχετικά με τις αλόγιστες αμυντικές δαπάνες και πρόθυμη να αποφύγει την καταστροφική σοβιετική πορεία.

Ωστόσο, η Κίνα αντιμετωπίζει τώρα το δικό της στρατιωτικοβιομηχανικό δίλημμα. Η σύγχρονη αμυντική τεχνολογία έχει γίνει πολύ πιο εξελιγμένη από τους απλούς μηχανισμούς ενός Καλάσνικοφ και η γεφύρωση του χάσματος δυνατοτήτων με την Ουάσινγκτον απαιτεί μεγάλη εξάρτηση από τους ίδιους τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τεχνοκράτες που περιέγραψε ο Eisenhower.

Το 2007, στο 17ο Συνέδριο του Κόμματος, 13 αξιωματούχοι σχετιζόμενοι με την αμυντική τεχνολογία εξασφάλισαν έδρες ως πλήρη ή αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής – του περίπου 370 μελών στενού κύκλου εξουσίας.

Μέχρι το 20ό Συνέδριο του Κόμματος το 2022, ο αριθμός αυτός είχε διπλασιαστεί σε 26. Εξετάζοντας μόνο την πλήρη σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής, η μετατόπιση ήταν ακόμη πιο έντονη: αυξήθηκε από πέντε μέλη σε 11. Σε τέσσερα συνεχόμενα συνέδρια του κόμματος, τεχνοκράτες με εμπειρία στην αμυντική και αεροδιαστημική μηχανική έχουν ανέβει σταθερά στην πολιτική ιεραρχία. Εν μέσω εντεινόμενων γεωπολιτικών τριβών και οξέος τεχνολογικού ανταγωνισμού με τη Δύση, το Πεκίνο έχει αναζητήσει ηγέτες με βαθιά γνώση του στρατιωτικού υλικού αιχμής.

Ωστόσο, αναπόφευκτα, αυτή η ραγδαία άνοδος έχει μετατρέψει τον αμυντικό τομέα στο τελευταίο πεδίο μάχης της εκτεταμένης εκστρατείας κατά της διαφθοράς της Κίνας. Η προσοχή των μέσων ενημέρωσης έχει επικεντρωθεί στην εκτεταμένη εκστρατεία κατά της διαφθοράς εντός του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, η οποία έχει θέσει υπό έρευνα περίπου 20 ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων δύο αντιπροέδρων της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Αλλά η παράλληλη εκκαθάριση εντός του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Η πιο σημαντική υπόθεση είναι αυτή του Ma Xingrui, μέλους του Πολιτικού Γραφείου που θεωρείται εδώ και καιρό η πρωτοπορία της αεροδιαστημικής τεχνοκρατίας της Κίνας. Ο Ma είναι το τέταρτο εν ενεργεία μέλος του Πολιτικού Γραφείου που ερευνάται υπό την ηγεσία του Xi, μαζί με τους αντιπροέδρους της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής He Weidong και Zhang Youxia. Ο πρώην επικεφαλής του κόμματος της Τσονγκκίνγκ, Sun Zhengcai, ο οποίος έπεσε πριν από μια δεκαετία, ήταν πολίτης χωρίς καμία στρατιωτική σχέση.

Η πορεία των ερευνών για διαφθορά δείχνει το πού επικεντρώνονται τώρα οι ανησυχίες της ηγεσίας. Πριν από δεκαπέντε χρόνια, οι υψηλού επιπέδου έρευνες κατά της διαφθοράς σπάνια άγγιζαν τους στρατιωτικούς εργολάβους. Σήμερα, ο τομέας έχει γίνει επίκεντρο συστηματικού ελέγχου, ιδίως σε σχέση με τη διαφθορά εντός της Πυραυλικής Δύναμης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA).

Από το 2022, οι επιθεωρητές πειθαρχίας έχουν καθαιρέσει τρία αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με βαθιά διαπιστευτήρια στην αμυντική βιομηχανία: τους Zhang Zhongyang και Yuan Jie, πρώην επικεφαλής της China Aerospace Science and Technology Corporation και της China Aerospace Science and Industry Corporation αντίστοιχα, και τον Jin Donghan, έναν έμπειρο μηχανικό πλοίων. Συνολικά, σχεδόν τα δύο πέμπτα των αναπληρωματικών μελών της Κεντρικής Επιτροπής που προέρχονται από τον στρατιωτικοβιομηχανικό μηχανισμό έχουν τεθεί υπό έρευνα. Δεδομένης της παρατεταμένης εποπτείας του Ma στην κρατική αεροδιαστημική μηχανική και παραγωγή, η πολιτική του πτώση φαίνεται να συνδέεται εγγενώς με αυτήν την ευρύτερη αναμέτρηση.

Η καλλιέργεια μιας τεχνολογικά κυρίαρχης, εμπορικά ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας, παράλληλα με την διατήρηση αυστηρής πολιτικής εποπτείας και οικονομικής πειθαρχίας, διαφεύγει εδώ και καιρό των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου. Το κατά πόσον το Πεκίνο μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την επικίνδυνη ισορροπία, χωρίς να υποκύψει στην θεσμική υπερβολή, και τη σήψη που υπονόμευσαν την Ουάσιγκτον και τη Μόσχα παραμένει ένα από τα καθοριστικά ερωτήματα της εποχής μας.

Πηγή: South China Morning Post