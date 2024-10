Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ στεκόταν «εμπόδιο στην κατεπείγουσα κατάπαυση του πυρός και στην άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), σχολιάζοντας την εξόντωση του επικεφαλής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ένας τρομοκράτης, καταχωρισμένος στη λίστα της ΕΕ, υπεύθυνος για την αποτρόπαια επίθεση της 7ης Οκτωβρίου» του 2023 στο Ισραήλ, υπογραμμίζει ο Μπορέλ.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2024