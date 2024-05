Ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, τόνισε τη Δευτέρα ότι «όλα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου». Η δήλωση αυτή έπεται της ανακοίνωσης ότι ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ζητεί την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, τόσο για στελέχη της Χαμάς όσο και για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει: «Σημειώνω την απόφαση του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να αιτηθεί εντάλματα σύλληψης ενώπιον του προδικαστικού τμήματος Ι του ΔΠΔ κατά των Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ, Ισμαήλ Χανίγια, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και Γιοάβ Γκάλαντ.

Η εντολή του ΔΠΔ, ως ανεξάρτητου διεθνούς θεσμού, είναι η δίωξη των σοβαρότερων εγκλημάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Όλα τα κράτη που έχουν επικυρώσει το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου».

I take note of the decision of the ICC Prosecutor to apply for warrants of arrest before Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) against Yahya Sinwar, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh, Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. 1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 20, 2024

