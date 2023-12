Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων της Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο για «την οδύνη, τις απώλειες, τον πόνο», καθώς θα καταθέσει ενώπιον της επιτροπής για την δημόσια έρευνα της πανδημίας.

«Είμαι βαθιά λυπημένος για την οδύνη, τις απώλειες και τον πόνο των θυμάτων αυτών και των οικογενειών τους», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ωστόσο, η «συγγνώμη» του διακόπηκε από τέσσερις διαδηλωτές στο ακροατήριο, που τον διέκοψαν φωνάζοντας «Δεν θέλουμε αυτήν την συγγνώμη!».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Covid-19 σκότωσε περισσότερους από 232.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Boris Johnson shown note from his private secretary recording him on 19 March 2020 saying:

“Why are we destroying everything for people who will die anyway soon? Bed blockers.”

His response: “It wasn’t designed to be publicly broadcast.”#CovidInquiry pic.twitter.com/NhcXdumJCy

— Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) December 6, 2023