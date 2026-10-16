Συγκρούσεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπουένος Άιρες μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων της τάξης, στο περιθώριο κινητοποίησης υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων, με φόντο τη λιτότητα που προωθεί η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι γύρω από το κοινοβούλιο, μικρές ομάδες διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

Στη διαδήλωση που είχε κυλήσει έως τώρα ειρηνικά, μετείχαν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, συνδικάτα αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης, με αίτημα τη διατήρηση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτή ήταν η πέμπτη κινητοποίηση για το ίδιο θέμα αφού ανέλαβε την εξουσία στην Αργεντινή ο υπερφιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι.

Βίντεο: AFP