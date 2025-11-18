Καταιγίδα «σάρωσε» την επαρχία του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής που σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και άφησαν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης Χενεράλ Βιλέγκας χωρίς ρεύμα.

Το σοκαριστικό της υπόθεσης ήταν όμως ένα χαμηλό και οριζόντιο νέφος (shelf cloud) που κάλυψε σχεδόν όλη την πόλη.

Δείτε το βίντεο:

Τι είναι το shelf cloud;

Είναι ένα χαμηλό, οριζόντιο σύννεφο που σχηματίζεται στην πρώτη άκρη μιας καταιγίδας, μέχρι εκεί που σταματά να βρέχει. Τέτοια σύννεφα μπορεί να φαίνονται εντυπωσιακά, αλλά υποδηλώνουν ότι έρχονται ισχυροί άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνοί.