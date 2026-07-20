Η απογοήτευση από την ήττα της Αργεντινής με 1-0 από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνοδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια στο κέντρο του Μπουένος Άιρες.

Ενώ χιλιάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί ειρηνικά στον εμβληματικό Οβελίσκο για να αποθεώσουν τον Λιονέλ Μέσι και την ομάδα του Σκαλόνι, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής 19 Ιουλίου.

Μικρές ομάδες ταραχοποιών επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια στις δυνάμεις ασφαλείας, με την αστυνομία να απαντά με «αύρες» νερού, κυνηγητό στους γύρω δρόμους και τουλάχιστον 12 συλλήψεις, την ώρα που ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι προανήγγειλε εθνική αργία για την υποδοχή της εθνικής.

Βίντεο από τα επεισόδια στο Μπουένος Άιρες:

Από την αποθέωση του Μέσι στη νύχτα της έντασης

Χιλιάδες πολίτες είχαν κατακλύσει από νωρίς την περιοχή γύρω από τον Οβελίσκο, το παραδοσιακό σημείο συνάντησης για τους πανηγυρισμούς της «αλμπισελέστε».

Αρχικά, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα συγκινησιακό, καθώς ο κόσμος ήθελε να αναγνωρίσει την τεράστια προσπάθεια της ομάδας του Λιονέλ Σκαλόνι και να τιμήσει τον Λιονέλ Μέσι στον πιθανότατα «τελευταίο του χορό» σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η ατμόσφαιρα άλλαξε δραματικά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων La Nación, Infobae και του τηλεοπτικού δικτύου eltrece, ομάδες ταραχοποιών άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα κατά των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Η απάντηση της αστυνομίας ήταν άμεση.

Επιστρατεύτηκαν ειδικά οχήματα εκτόξευσης νερού (αύρες), αναπτύχθηκαν μονάδες με μοτοσικλέτες για τη διάλυση των συγκεντρωμένων και ακολούθησε άγριο κυνηγητό στους γύρω δρόμους.

Όπως επιβεβαιώνουν τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης της χώρας, οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις και προσαγωγές, ενώ οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Βίντεο αποτυπώνουν όσα συνέβησαν:

Τα αίτια των επεισοδίων και το κοινωνικό υπόβαθρο

Αναλυτές στα αργεντίνικα μέσα επισημαίνουν ότι η αθλητική απογοήτευση από μόνη της δεν δικαιολογεί το ξέσπασμα της βίας, καθώς η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου διαδήλωνε ειρηνικά.

Τα επεισόδια αποδίδονται σε περιθωριακές ομάδες ταραχοποιών που επανέλαβαν ένα μοτίβο συμπεριφοράς το οποίο είχε εμφανιστεί και στους προηγούμενους γύρους του τουρνουά, όπως μετά τους αγώνες με την Αγγλία και στα προημιτελικά.

Παράλληλα, το έκρυθμο κοινωνικό κλίμα στην Αργεντινή, με τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και την έντονη πολιτική πόλωση, δημιουργεί ένα εύφλεκτο περιβάλλον όπου μεγάλες δημόσιες συναθροίσεις μπορούν εύκολα να εκτραπούν, χωρίς πάντως να έχουν αποδοθεί επίσημα πολιτικά κίνητρα.

Εθνική αργία ανακοίνωσε ο Μιλέι

Παρά τις εικόνες καταστροφής γύρω από τον Οβελίσκο, η πλειονότητα των φιλάθλων παρέμεινε στο σημείο τραγουδώντας συνθήματα και αναγνωρίζοντας την υπέρβαση της εθνικής τους ομάδας να φτάσει μέχρι τον τελικό.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να κηρύξει εθνική αργία προς τιμήν της «αλμπισελέστε».

Η ημερομηνία θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία και το τεχνικό επιτελείο, προκειμένου ο λαός της χώρας να υποδεχθεί και να τιμήσει τους διεθνείς για την πορεία τους στο Μουντιάλ.

🚨 #ALERTA | La policía dispersa a las personas en medio de disturbios en el Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Hay 12 detenidos. pic.twitter.com/3eCjSziLae — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026