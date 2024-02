Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (26/2) από πυρά ενόπλων σε τέμενος στην ανατολική Μπουρκίνα Φάσο.

«Ένοπλοι επιτέθηκαν σε τζαμί στο Νατιαμποανί, γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων», ανέφερε στο AFP πηγή των δυνάμεων ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Τα θύματα ήταν μουσουλμάνοι και είχαν συγκεντρωθεί στο τζαμί για να προσευχηθούν», είπε ένας κάτοικος της περιοχής.

Αξιωματούχος της εν λόγω αγροτικής κοινότητας ανέφερε ότι «τρομοκράτες εισέβαλαν νωρίς το πρωί. Περικύκλωσαν το τζαμί και άνοιξαν πυρ εναντίον πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για την πρώτη προσευχή της ημέρας. Αρκετοί τραυματίστηκαν θανάσιμα, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού θρησκευτικού ηγέτη».

TRAGIC UPDATE:

Fifteen Catholic worshipers were tragically killed in a Burkina Faso village when gunmen launched a brutal attack on a community during mass last Sunday at a church in the conflict-stricken northern region of Essakane. Let us keep their souls in our prayers. pic.twitter.com/pVlm9dZ0E3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Rev Fr Petros Mwale (@fr_petros) February 26, 2024