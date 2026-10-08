Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική έρευνα για τον τραγικό θάνατο τριών αδελφών, της 36χρονης Τζέιν Αντετόρο, της 32χρονης Κριστίνα Γουόλτερς και της 31χρονης Ρεμπέκα Γουόλτερς, τα πτώματα των οποίων ανασύρθηκαν από τη θάλασσα στο Μπράιτον.

Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα του δικαστηρίου, οι τρεις γυναίκες προχώρησαν σε σύμφωνο αυτοκτονίας, αφού προηγουμένως ταξίδεψαν στο Μπέρμιγχαμ για να επισκεφθούν το μέρος όπου η μητέρα τους είχε βάλει τέλος στη ζωή της με τον ίδιο τρόπο, 16 χρόνια νωρίτερα.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Μπράιτον

Οι σοροί της 36χρονης Τζέιν, της 32χρονης Κριστίνα και της 31χρονης Ρεμπέκα ανασύρθηκαν από τα θαλάσσια ύδατα της παραλίας του Μπράιτον τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Μαΐου, όταν η Αστυνομία και η Ακτοφυλακή ειδοποιήθηκαν για γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με τις Λιμενικές Αρχές και το πλήρωμα του RNLI:

Και οι τρεις γυναίκες ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους από πνιγμό επί τόπου.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι καμία από τις αδελφές δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες, ενώ αποκλείστηκε παντελώς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία, καμία από τις τρεις αδελφές δεν γνώριζε κολύμπι, ενώ δεν υπήρχε κάποιος γνωστός πρότερος δεσμός τους με την πόλη του Μπράιτον.

Το οδοιπορικό μνήμης στο Μπέρμιγχαμ πριν τη μοιραία απόφαση

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Woodvale από τον Αρχιεπιθεωρητή Mark Cullimore αποκαλύπτουν τις κινήσεις των τριών γυναικών, τις τελευταίες 48 ώρες πριν από τον θάνατό τους:

11 Μαΐου: Ταξίδεψαν από το κοινό τους διαμέρισμα στο Uxbridge του Λονδίνου προς το Erdington του Μπέρμιγχαμ. Επίσκεψη στο παρελθόν: Επισκέφθηκαν την περιοχή Linton Walk κοντά στη λίμνη Brookvale Park, όπου βρισκόταν το πρώην σπίτι της μητέρας τους, καθώς και το σημείο δίπλα στη λίμνη όπου εκείνη έχασε τη ζωή της. Επιστροφή και μετάβαση στο Μπράιτον: Αφού παρέμειναν μόλις 90 λεπτά στο Μπέρμιγχαμ, επέστρεψαν με ταξί στο Λονδίνο και το ίδιο βράδυ (12 Μαΐου) ταξίδεψαν στο Μπράιτον, φτάνοντας στις 10:21 μ.μ. Οι τελευταίες στιγμές: Κάμερες ασφαλείας τις κατέγραψαν να περπατούν στον παραλιακό δρόμο για πάνω από μία ώρα, πριν κατευθυνθούν οριστικά προς την παραλία West Beach στις 2:42 π.μ.

Σχολαστικές προετοιμασίες και απομόνωση

Η έρευνα έδειξε ότι οι αδελφές είχαν σχεδιάσει το τέλος τους με απόλυτη ακρίβεια. Πριν αναχωρήσουν από το Λονδίνο, είχαν αδειάσει το διαμέρισμά τους, είχαν εξοφλήσει όλα τα χρέη τους και είχαν κλείσει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η Κριστίνα, η οποία έπασχε από άγχος και κατάθλιψη μετά τον θάνατο της μητέρας τους, είχε πραγματοποιήσει συστηματική έρευνα στον υπολογιστή της για μεθόδους αυτοκτονίας και υδάτινες μάζες.

Η ιατροδικαστής Penelope Schofield τόνισε:

«Αυτές οι τρεις αδερφές ζούσαν πολύ απομονωμένες ζωές, ήταν απίστευτα ιδιωτικές. Δεν γνωρίζουμε γιατί ακολούθησαν αυτή την πορεία δράσης ή ακόμη και γιατί επέλεξαν να το κάνουν στο Μπράιτον. Δεν είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου να κάνει εικασίες και δυστυχώς αυτοί οι λόγοι μπορεί να μην γίνουν ποτέ γνωστοί».

Η σκιώδης «κληρονομιά» της απώλειας της μητέρας τους

Η μητέρα των κοριτσιών, Τζάνις, είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο του 2009 υποφέροντας από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και παρανοϊκές ψευδαισθήσεις. Το σώμα της βρέθηκε τρεις μήνες αργότερα στη λίμνη Brookvale, έχοντας πεθάνει από πνιγμό. Τότε, οι αδελφές ήταν μόλις 20, 16 και 15 ετών.

Μετά την απώλεια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες, οι δύο από τις οποίες εργάζονταν ως λογίστριες και η άλλη ως στέλεχος HR, απομονώθηκαν πλήρως από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Μάλιστα, η Κριστίνα και η Ρεμπέκα είχαν αλλάξει το επώνυμό τους σε Γουόλτερς, παίρνοντας το πατρικό της μητέρας τους.

Συγγενείς και γείτονες επιβεβαίωσαν ότι οι τρεις αδελφές δεν ξεπέρασαν ποτέ το τραύμα του θανάτου της μητέρας τους, παραμένοντας προσκολλημένες η μία στην άλλη, μέχρι την τελευταία τους στιγμή.

Η σπαρακτική κατάθεση του πατέρα

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η τοποθέτηση του πατέρα των τριών γυναικών, Τζόζεφ Γιάκομπσεν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας περιέγραψε τον ανείπωτο πόνο του, τονίζοντας πως «δεν υπάρχουν λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν επαρκώς την απώλεια ενός παιδιού», και κάνοντας λόγο για μια «σπαρακτική ρήξη που ξεπερνά οτιδήποτε θα μπορούσε να φανταστεί».

Ο κ. Γιάκομπσεν ανέφερε συγκινημένος ότι κάθε μία από τις κόρες του είχε τη δική της ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και μοιράζονταν έναν ιδιαίτερο δεσμό ως αδελφές, ενώ αναζητά παρηγοριά στη χριστιανική του πίστη κρατώντας τις αναμνήσεις τους.

Απευθυνόμενος νοερά στις τρεις κόρες του, σημείωσε ότι η απουσία τους άφησε ένα κενό στην καρδιά του που τίποτα δεν μπορεί να γεμίσει, συμπληρώνοντας: «Ήσασταν κόρες μου, θα είστε πάντα κόρες μου και ας αναπαυθούν οι ψυχές σας εν ειρήνη».

Παράλληλα, ο πατέρας εξέφρασε τις αμφιβολίες του προς την ιατροδικαστή σχετικά με το αν τα ευρήματα του φορητού υπολογιστή συνιστούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη πρόθεσης αυτοκτονίας, με την ιατροδικαστή να διευκρινίζει ότι η αστυνομία απλώς μεταφέρει τα αντικειμενικά στοιχεία που συλλέγει στο δικαστήριο.

Πηγή: dailymail