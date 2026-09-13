Με την ομόφωνη υιοθέτηση της ιστορικής «Διακήρυξης του Νέου Δελχί 2026» και την ολοκλήρωση των διήμερων εργασιών (12-13 Σεπτεμβρίου 2026) υπό την ινδική προεδρία, η 18η Σύνοδος Κορυφής της διευρυμένης ομάδας των 11 κρατών BRICS επανακαθόρισε τις ισορροπίες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα.

Η σύνοδος σημαδεύτηκε από την επίσημη αποδοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν για διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες της Κίνας και της Ινδίας στο Ουκρανικό, τη δέσμευση Σι Τζινπίνγκ και Ναρέντρα Μόντι για δίκαιη επίλυση της συνοριακής διαμάχης στα Ιμαλάια, την πρωτοποριακή πρόταση του Πεκίνου για «Ζώνη Ανοιχτού Κώδικα Τεχνητής Νοημοσύνης», καθώς και τη σφοδρή κοινή καταδίκη των μονομερών κυρώσεων και των προστατευτικών δασμών.

Η «Διακήρυξη του Νέου Δελχί 2026»: Ομόφωνη υιοθέτηση και πολυπολικότητα

Στο κέντρο Bharat Mandapam της ινδικής πρωτεύουσας, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, ανακοίνωσε την ομόφωνη έγκριση της πολυσέλιδης «Διακήρυξης του Νέου Δελχί 2026».

Το κείμενο αποτελεί διπλωματικό επίτευγμα για το μπλοκ των 11 χωρών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Αιθιοπία, Ιράν, Ινδονησία, ΗΑΕ), καθώς κατάφερε να αποτυπώσει μια κοινή συνισταμένη ανάμεσα σε διαφορετικά εθνικά συμφέροντα.

Η διακήρυξη δίνει έμφαση στην ενίσχυση του πολυμερούς διεθνούς συστήματος, στην ανάγκη δομικής μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (με υποστήριξη μόνιμης εκπροσώπησης για την Ινδία και τη Βραζιλία), καθώς και στην πλήρη επαναλειτουργία του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Ουκρανικό και Μέση Ανατολή: Διπλωματικές πρωτοβουλίες και Συναντήσεις Κορυφής

Στο πεδίο των διεθνών συρράξεων, η σύνοδος παρήγαγε σημαντικές ειδήσεις:

Διαμεσολάβηση για την Ουκρανία: Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασαν την προθυμία τους να αναλάβουν διαμεσολαβητικό ρόλο για την ειρήνη στην Ουκρανία, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να καλωσορίζει την προσφορά τους πριν αναχωρήσει από το Νέο Δελχί. Κοινή γραμμή για τη Μέση Ανατολή: Για πρώτη φορά, Ιράν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προσυπέγραψαν κοινό κείμενο που εκφράζει «βαθιά ανησυχία για την κλιμάκωση των εντάσεων στη Δυτική Ασία», απευθύνοντας έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων και των ναυτιλιακών οδών. Διμερής επαφή Ιράν – ΗΑΕ: Στο περιθώριο των εργασιών, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συναντήθηκε με τον πρίγκιπα του Αμπού Ντάμπι, στη συνάντηση υψηλότερου επιπέδου μεταξύ των δύο κρατών από την έναρξη των περιφερειακών συγκρούσεων.

Σι Τζινπίνγκ: Πρόταση για AI ανοιχτού κώδικα και μήνυμα κατά των δασμών

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, χρησιμοποίησε το βήμα της συνόδου για να παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη τεχνολογικής και οικονομικής ενοποίησης του Παγκόσμιου Νότου:

Ζώνη ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης (BRICS AI Open Source Zone): Η Κίνα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο για τη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος AI, την εκπαίδευση στελεχών και τη συνεργασία σε Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs).

Η Κίνα αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο για τη δημιουργία ενός ανοικτού οικοσυστήματος AI, την εκπαίδευση στελεχών και τη συνεργασία σε Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs). Εταιρική σχέση ειδικών οικονομικών ζωνών: Πρόταση για εμβάθυνση των επενδύσεων και φιλοξενία του Φόρουμ Εμπορίου Υπηρεσιών των BRICS το 2027, όταν το Πεκίνο θα αναλάβει την προεδρία του οργανισμού (διαδεχόμενο την Ινδία που έχει την προεδρία το 2026).

Πρόταση για εμβάθυνση των επενδύσεων και φιλοξενία του Φόρουμ Εμπορίου Υπηρεσιών των BRICS το 2027, όταν το Πεκίνο θα αναλάβει την προεδρία του οργανισμού (διαδεχόμενο την Ινδία που έχει την προεδρία το 2026). Μάχη κατά του προστατευτισμού:Λίγο πριν την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ο Σι κάλεσε τα μέλη να απορρίψουν τις μονομερείς κυρώσεις και τους προστατευτικούς δασμούς, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Ναρέντρα Μόντι: Η ισχύς του 50% του παγκόσμιου πληθυσμού

Ο οικοδεσπότης πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, υπογράμμισε τη ραγδαία αύξηση της επιρροής του μπλοκ, σημειώνοντας ότι οι BRICS εκπροσωπούν πλέον το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ και πάνω από το 25% του διεθνούς εμπορίου.

Παράλληλα, κατά την καταληκτική συνεδρίαση της Κυριακής (13/09), ο κ. Μόντι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι στην «εργαλειοποίηση της τεχνολογίας και των κρίσιμων ορυκτών» (weaponisation of technology and critical minerals), τονίζοντας ότι οι BRICS οφείλουν να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των αναπτυσσόμενων κρατών στους πόρους και τη γνώση.

Σινο-Ινδική επαναπροσέγγιση

Η πρώτη επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στο Νέο Δελχί μετά από επτά χρόνια σφράγισε τη σταδιακή αποκατάσταση των διμερών σχέσεων μετά τη φονική σύγκρουση στα σύνορα των Ιμαλαΐων.

Σι και Μόντι συμφώνησαν σε μια «δίκαιη, λογική και αμοιβαία αποδεκτή επίλυση» των συνοριακών εκκρεμοτήτων. Ωστόσο, η οικονομική δυσπιστία παραμένει ζωντανή, καθώς το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας έναντι της Κίνας εκτινάχθηκε στο ιστορικό ρεκόρ των 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2025-2026, καθιστώντας την αναπροσαρμογή των εμπορικών ροών άμεση προτεραιότητα για το Νέο Δελχί.