Μια πραγματική τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (05/11) στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν έπειτα από σφοδρή πυρκαγιά σε κτήριο κατοικιών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης (FDNY), το συμβάν εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Σάνσετ Παρκ, σημαίνοντας άμεσα συναγερμό στις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης.

Η πρώτη ειδοποίηση στις αρχές καταγράφηκε γύρω στη 01:40 τα ξημερώματα τοπική ώρα (08:40 ώρα Ελλάδας), κινητοποιώντας περισσότερους από 230 πυροσβέστες και διασώστες. Κατά την άφιξη των πρώτων κλιμακίων, οι φλόγες είχαν ήδη τυλίξει τους δύο πρώτους ορόφους του οικήματος, δυσκολεύοντας την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο βαρύς απολογισμός και η κατάσταση των τραυματιών

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν τέσσερις ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στον χώρο της πυρκαγιάς, ενώ δύο ακόμη άτομα ανασύρθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση και άφησαν την τελευταία τους πνοή λίγο αργότερα.

Παράλληλα, τα στοιχεία της επιχείρησης καταγράφουν:

Έξι πολίτες τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τρεις πυροσβέστες με τραυματισμούς κατά την προσπάθεια κατάσβεσης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών στους εννέα.

Η έρευνα για τα αίτια

Στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών, καθώς κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκε στο κτήριο μπαταρία ιόντων λιθίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη μπαταρία συνδέεται με την έναρξη ή τη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τη διερεύνηση για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτίων της καταστροφής.