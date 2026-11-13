Νέα σοκαριστικά βίντεο της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στο Μπρούκλιν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και δείχνουν πως μέσα σε μια στιγμή έγιναν όλα καπνός.

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όταν το τριώροφο κτήριο διαμερισμάτων αιφνιδιαστικά διαλύθηκε.

Στο πρώτο βίντεο φαίνεται η στιγμή που δύο παιδάκια παίζουν στο δωμάτιο τους και το μεγαλύτερο αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και τρέχει προς τη μητέρα του. Το μικρότερο αγοράκι δεν πρόλαβε να αντιδράσει και ο τοίχος του δωμάτιο κατέρρευσε.

Το δεύτερο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο εξασφάλισε το δίκτυο News12, δείχνει ένα τμήμα της πολυκατοικίας να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης, αφήνοντας όρθια μόνο μια σκάλα και ένα μέρος του διαδρόμου.

Ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ανάμεσα στους νεκρούς της τραγωδίας βρίσκονται δύο παιδιά, ένα 10χρονο αγόρι και ένα 9χρονο κορίτσι, καθώς και δύο οικοδόμοι από διπλανό ακίνητο. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους σε τοπικά νοσοκομεία.

«Δεν υπάρχουν λόγια για μια απώλεια αυτού του μεγέθους. Η καρδιά μου είναι στις οικογένειες και τα αγαπημένα πρόσωπα όσων χάσαμε, στους τραυματίες και σε όλους όσοι θρηνούν σήμερα», έγραψε ο Μαμντάνι στην πλατφόρμα Χ.

Πυροσβέστες και διασώστες εργάστηκαν σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκείνης νύχτας σκάβοντας στα συντρίμμια και συνέχισαν τις έρευνες για επιζώντες ακόμη και μια ημέρα μετά, παρά το γεγονός ότι οι ελπίδες λιγοστεύουν.

Τα οκτώ θύματα

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές απόλυτου πανικού. Ο Τζέιμς Ουίλιαμ, υπάλληλος σε απέναντι κατάστημα, άκουγε δυνατούς θορύβους από το εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι που είδε τούβλα να πέφτουν και το κτήριο να σωριάζεται. Η κομμώτρια Μπρίτζιτ Άναμα είδε τους διασώστες να ανασύρουν ένα παιδί από τα ερείπια, με τον κόσμο στο πεζοδρόμιο να προσεύχεται.

Βίντεο από το βράδυ της Τετάρτης, λίγο αφότου κατέρρευσε η πολυκατοικία:

Ανάμεσα στους νεκρούς ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος Χοσέ Λουίς Καγκουάνα, εργάτης στο διπλανό εργοτάξιο και μετανάστης από το Εκουαδόρ. Ο αδελφός του, μιλώντας στο WNBC-TV, ανέφερε ότι ο 26χρονος ήταν ο μοναδικός προστάτης της οικογένειας, αφήνοντας πίσω του ένα μικρό παιδί και την έγκυο σύζυγό του, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Ιστορικό παραβιάσεων στο εργοτάξιο

Ο Επίτροπος Κτηρίων της Νέας Υόρκης, Άχμεντ Τιγκάνι, επιβεβαίωσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε ενόσω το συνεργείο έσκαβε στο διπλανό άδειο οικόπεδο. Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, τον περασμένο Μάρτιο είχε εκδοθεί εντολή διακοπής εργασιών, καθώς διαπιστώθηκε έλλειψη επαρκών μέτρων προστασίας (όπως ειδικά δίχτυα) για την ασφάλεια των γειτονικών κτισμάτων κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων. Αν και τον Απρίλιο σημειώθηκε παραβίαση της εντολής, οι εργασίες επιτράπηκαν εκ νέου τον Μάιο, καθώς θεωρήθηκε ότι το πρόβλημα είχε αποκατασταθεί. Το έργο διέθετε ενεργές άδειες για εκσκαφές και θεμελίωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό στατικότητας στη Νέα Υόρκη μέσα σε διάστημα πέντε μηνών. Τον Ιούλιο, πολλά κτήρια στο Μανχάταν είχαν εκκενωθεί προληπτικά, όταν υποχώρησαν κολόνες στήριξης σε ουρανοξύστη που αποτελούσε την πρώην έδρα της Pfizer.