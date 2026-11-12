Στους τρεις έφτασαν οι νεκροί, μαζί με ένα τρίτο πρόσωπο που ανασύρθηκε νεκρό από τα ερείπια του κτηρίου που κατέρρευσε στο Μπρούκλιν λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη γειτονιά Φλάτμπους, όταν το τριώροφο κτίσμα κατέρρευσε πάνω σε διπλανό εργοτάξιο. Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολυήμερη και επικίνδυνη η επιχείρηση διάσωσης

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές δεν γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι. Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν εκσκαφείς, κουβάδες και ισχυρούς προβολείς για να φωτίσουν το σημείο, ωστόσο αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η έρευνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να διαρκέσει ημέρες.

Η πυροσβεστική εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο δευτερογενούς κατάρρευσης της κατασκευής και καλεί το κοινό να αποφεύγει την περιοχή των λεωφόρων Μπέντφορντ και Φλάτμπους, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών.

Το χρονικό της κατάρρευσης και οι καταστροφές

Σύμφωνα με τα αρχεία της πόλης, το κτήριο είχε ανεγερθεί το 1930 και ήταν μια τριώροφη πολυκατοικία χωρίς ασανσέρ, η οποία περιλάμβανε τέσσερις κατοικίες και ένα εμπορικό κατάστημα. Το ακίνητο βρισκόταν ακριβώς δίπλα σε οικόπεδο όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, στο πλαίσιο των οποίων είχε ήδη κατεδαφιστεί ένα γειτονικό ισόγειο κτίσμα και πραγματοποιούνταν εκσκαφές.

Ως αποτέλεσμα, τα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου —αποτελούμενα κυρίως από τούβλα και ξύλινα υλικά— κατέληξαν μέσα στο σκάμμα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση της διπλανής πολυκατοικίας. Αν και δεν κατέρρευσε, υπέστη σοβαρές ζημιές στον μεσότοιχο που τη συνέδεε με το κτήριο που κατέπεσε, αφήνοντας σε κοινή θέα το εσωτερικό ενός διαμερίσματος, συμπεριλαμβανομένου ενός υπνοδωματίου και ντουλαπών με ρούχα.

Το ιστορικό παραβάσεων και η έρευνα των αρχών

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε ότι την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας αναλαμβάνει το Τμήμα Κτηρίων της πόλης. Ήδη, επιθεωρητές της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο, συνδράμοντας τις επιχειρήσεις και ελέγχοντας τη στατική επάρκεια των γειτονικών κατασκευών.

Παράλληλα, από τα δημοτικά αρχεία προκύπτει ότι τον περασμένο Απρίλιο ο εργολάβος κατεδάφισης είχε δεχθεί παράβαση για παράνομη συνέχιση εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο. Η υπόθεση αυτή έκλεισε τον Οκτώβριο, με τον εργολάβο να καταβάλλει πρόστιμο ύψους 10.000 δολαρίων.