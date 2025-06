Η ισραηλινή ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem δήλωσε ότι περίπου το 50% των Παλαιστινίων πολιτών του Ισραήλ δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσια καταφύγια για να αναζητήσουν ασφάλεια εν μέσω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Οι Παλαιστίνιοι αποτελούν περίπου το 20% του ισραηλινού πληθυσμού και αριθμούν περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους.

Η B’Tselem σημείωσε ότι στην Τάμρα, μια πόλη στο βόρειο Ισραήλ όπου τέσσερα μέλη μιας παλαιστινιακής οικογένειας σκοτώθηκαν από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αυτή την εβδομάδα, περίπου 37.000 κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε ούτε ένα δημόσιο καταφύγιο.

Israel is bombing in the Gaza Strip, attacking in the West Bank — and abandoning its Palestinian citizens to incoming missiles

