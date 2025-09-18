Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Μάλιστα κατά τη συνέντευξη τύπου, που πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντησή τους στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέκερς, την Πέμπτη (18/9), ο ένας έπλεξε το εγκώμιο του άλλου.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο Βρετανός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι αυτός και ο Τραμπ «συμπαθούν πραγματικά ο ένας τον άλλον» ενώ χαιρέτισε την βρετανοαμερικανική συμφωνία ύψους 250 δισεκατομμυρίων λιρών.

«Είστε ανάμεσα σε φίλους», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «τόσα πολλά να γιορτάσουμε σε αυτή την ξεχωριστή σχέση».

«Καταλήγει στους ηγέτες, φυσικά, ηγέτες που σέβονται ο ένας τον άλλον, ηγέτες που πραγματικά συμπαθούν ο ένας τον άλλον και καταλήγει στη μοναδική μας σχέση στην άμυνα – την πιο στενή που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Καταλήγει στις συνδέσεις μεταξύ των λαών μας, στους δεσμούς οικογένειας και φιλίας. Ο ίδιος ο πρόεδρος είναι ένα λαμπρό παράδειγμα αυτού», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Κιρ Στάρμερ τόνισε ακόμη ότι 250 δισεκατομμύρια λίρες «ρέουν εκατέρωθεν του Ατλαντικού», το «μεγαλύτερο επενδυτικό πακέτο αυτού του είδους στην βρετανική ιστορία, κατά μέσο όρο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική μνεία στον «άρρηκτο δεσμό» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Στάρμερ που τον καλωσόρισε σε «αυτό το όμορφο μέρος», καθώς και τον Βασιλιά Κάρολο και τη Βασίλισσα Καμίλα για την «φανταστική βραδιά».

Επίσης, περιέγραψε τη δεύτερη κρατική επίσκεψή του ως «εξαιρετική τιμή», προσθέτοντας: «Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι».

Η σχέση είναι μια «όμορφη κληρονομιά» και οι δύο κυβερνήσεις «κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ», είπε ακόμη.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει πιο φυσική συνεργασία στον κόσμο» και ότι «ενισχύει τις βιομηχανικές ικανότητες και των δύο χωρών μας, κάτι που είναι σημαντικό για την άμυνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι ήθελε η πρώτη του εμπορική συμφωνία να είναι με το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή «ο δεσμός είναι τόσο ισχυρός και η σχέση τόσο μακροχρόνια».