Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή κρίση και η κλιματική αλλαγή επιβάλλουν την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων, το σύστημα Canadian Well (Καναδικό Πηγάδι) αξιοποιεί τη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους, προσφέροντας μια λύση χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται σε μια απλή φυσική αρχή: σε βάθος περίπου 1,5 με 3 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, η θερμοκρασία του εδάφους παραμένει σχετικά σταθερή (στους 12-15°C), ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Το Canadian Well αποτελείται από ένα δίκτυο σωληνώσεων που εγκαθίστανται σε αυτό το βάθος. Ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται στο σύστημα, κυκλοφορεί μέσα στους σωλήνες και «δανείζεται» τη θερμοκρασία της γης πριν καταλήξει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Από χειμώνα…

Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν υπό του μηδενός, ο αέρας που εισέρχεται στο σύστημα θερμαίνεται από το έδαφος. Έτσι, αντί να εισάγεται στο σπίτι παγωμένος αέρας από το περιβάλλον, εισέρχεται αέρας που έχει ήδη προ-θερμανθεί στους 10-12°C. Αυτό μειώνει δραστικά την ενέργεια που απαιτείται από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, προσφέροντας σημαντική οικονομία στους λογαριασμούς.

…καλοκαίρι

Αντίστοιχα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η εξωτερική θερμοκρασία αγγίζει τους 35 ή 40°C, το έδαφος παραμένει δροσερό. Ο θερμός αέρας ψύχεται, καθώς περνά μέσα από τους υπόγειους σωλήνες, με αποτέλεσμα να διοχετεύεται στο κτήριο ένας φυσικός αέρας δροσιάς.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να μειώσει την εσωτερική θερμοκρασία έως και 10 βαθμούς, εξαλείφοντας συχνά την ανάγκη για ενεργοβόρα κλιματιστικά.

Το Canadian Well χαρακτηρίζεται ως μια «παθητική» λύση, καθώς απαιτεί ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια (μόνο για τη λειτουργία ενός μικρού ανεμιστήρα κυκλοφορίας).

