Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν, που συνεχίζεται αδιάκοπα για 21η ημέρα.

Σύμφωνα με το CBS, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων δυνάμεων. Πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, επιβεβαιώνουν ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν εκπονήσει λεπτομερή σχέδια για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ το Ιράν και η Χεζμπολάχ απαντούν με μαζική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.

Από την πλευρά της η Βρετανία δίνει το «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους χαρακτηρίζει «δειλούς», λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ χωρίς την Αμερική είναι «χάρτινη τίγρη».

Την ίδια στιγμή, το ΝΑΤΟ εξαιτίας του πολέμου αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ιράκ.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με μήνυμά του δηλώνει ότι οι επιθέσεις στην Τουρκία και το Ομάν δεν πραγματοποιήθηκαν από το Ιράν, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «σπείρει τη διχόνοια» ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους γείτονές της.

