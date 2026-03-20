Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν, που συνεχίζεται αδιάκοπα για 21η ημέρα.
Σύμφωνα με το CBS, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται ακόμη και για το ενδεχόμενο χρήσης χερσαίων δυνάμεων. Πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, επιβεβαιώνουν ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν εκπονήσει λεπτομερή σχέδια για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.
Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ενώ το Ιράν και η Χεζμπολάχ απαντούν με μαζική εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων.
Από την πλευρά της η Βρετανία δίνει το «πράσινο φως» στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους χαρακτηρίζει «δειλούς», λέγοντας ότι το ΝΑΤΟ χωρίς την Αμερική είναι «χάρτινη τίγρη».
Την ίδια στιγμή, το ΝΑΤΟ εξαιτίας του πολέμου αποσύρει τις δυνάμεις του από το Ιράκ.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ με μήνυμά του δηλώνει ότι οι επιθέσεις στην Τουρκία και το Ομάν δεν πραγματοποιήθηκαν από το Ιράν, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι προσπαθεί να «σπείρει τη διχόνοια» ανάμεσα στην Τεχεράνη και τους γείτονές της.
Τραμπ: Όχι σε εκεχειρία με το Ιράν – Το Λονδίνο άργησε να βοηθήσει
Σε μια σειρά αιχμηρών δηλώσεων προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε βέβαιος για την έκβαση της σύγκρουσης με το Ιράν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο εκεχειρίας.
Συγκεκριμένα κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έχουν νικήσει», υποστηρίζοντας πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την αεροπορία και τα αντιαεροπορικά συστήματα της Τεχεράνης…
Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχους στο Ισραήλ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι έπληξε στόχους στο Ισραήλ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο επιθέσεων.
Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Σώμα των Φρουρών ανέφερε ότι έπληξε το Τελ Αβίβ, την Άκρε και τον κόλπο της Χάιφα, καθώς και την αεροπορική βάση «Αλί αλ-Σαλέμ» στο Κουβέιτ και την αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία, νοτιοανατολικά του Ριάντ.
CBS: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται ακόμη και για ενδεχόμενη χρήση χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν
Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προετοιμασίες για πιθανή αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, όπως αναφέρει το CBS. Πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων επιβεβαιώνουν ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν εκπονήσει λεπτομερή σχέδια για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή.
Ανώτεροι στρατιωτικοί διοικητές έχουν υποβάλει συγκεκριμένα αιτήματα για να προετοιμαστεί το έδαφος για μια τέτοια επιλογή, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ αξιολογεί τις στρατηγικές κινήσεις του στη σύγκρουση με το Ιράν.
Πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο τοποθέτησης χερσαίων δυνάμεων, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές κάτω από ποιες συνθήκες θα εξουσιοδοτούσε την πραγματική χρήση στρατευμάτων στο έδαφος.
Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drones σε ισραηλινούς στόχους
Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι πραγματοποίησε σειρά επιθέσεων, μεταξύ των οποίων και πλήγμα με drones εναντίον στρατιωτών στο βόρειο Ισραήλ.
Σύμφωνα με την ίδια, στόχευσε ισραηλινούς στρατιώτες νότια της πόλης Μαρούν αλ-Ρας, χρησιμοποιώντας αυτό που περιέγραψε ως «σμήνος» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Ανέφερε επίσης ότι εκτόξευσε πυραύλους προς τη Ναχαρίγια, λέγοντας ότι η επίθεση έγινε στο πλαίσιο προηγούμενης προειδοποίησης εκκένωσης.
Την ίδια ώρα, ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έπληξε την περιοχή Κφαρ Τεμπνίτ, στην επαρχία Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα.
CENTCOM: Νέο βίντεο με την καταστροφή ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ
Οι αμερικανικές δυνάμεις καταστρέφουν στόχους της Ισλαμικής Δημοκρατίας που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και στις γύρω περιοχές.
نیروهای ایالات متحده #آمریکا در حال انهدام اهداف دریایی جمهوری اسلامی هستند که کشتیرانی بینالمللی را در تنگه هرمز و نواحی اطراف آن تهدید میکنند.#سنتکام pic.twitter.com/dXK7WKomXB
— U.S. Central Command-Farsi (@CENTCOMFarsi) March 20, 2026