Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχεδιάζουν βομβαρδισμούς εναντίον ενεργειακών υποδομών στο Ιράν, με τις επιχειρήσεις αυτής της φύσης να θεωρείται πιθανό να διεξαχθούν ήδη μέσα στο Σσαββατοκύριακο, μετέδωσε χθες Παρασκευή το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο πηγές του τις οποίες δεν κατονόμασε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν έχει διατάξει ακόμη να προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, κατά τις πηγές του δικτύου.

Η επιχείρηση, που θα σηματοδοτούσε την επανένταξη του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο, θα αποτελούσε μια από τις πιο σκληρές μέχρι σήμερα στον πόλεμο, κατά το CBS, που ανέφερε επίσης ότι συζητείται η ολοκλήρωσή τους προτού ανοίξουν οι αγορές μεθαύριο Δευτέρα και μια από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι να κοπεί το ρεύμα στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.