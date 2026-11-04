Η βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες κάλπες, η οποία επέτρεψε στους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Στο επίκεντρο των εσωτερικών αναταράξεων βρίσκεται ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δικτύου CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανοίξει κύκλο διαβουλεύσεων με στενούς συμβούλους του για τη σκοπιμότητα διατήρησης του Χέγκσεθ στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, στο τραπέζι έχει πέσει ήδη ως βασική εναλλακτική το όνομα του κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις.

Βάσει αυτών των σεναρίων, η έγκριση του διορισμού του ΝτεΣάντις θα μπορούσε να δρομολογηθεί κατά τη μεταβατική περίοδο πριν αναλάβει το νέο Κογκρέσο, ώστε να αναλάβει καθήκοντα μόλις εκπνεύσει η θητεία του στην πολιτεία της Φλόριντα στις 5 Ιανουαρίου.

Το κόστος των επιχειρήσεων στο Ιράν και ο καταμερισμός ευθυνών

Οι μετεκλογικές αναλύσεις δείχνουν ότι η εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που αποξένωσαν τους ψηφοφόρους. Στελέχη του Λευκού Οίκου επισημαίνουν ότι ο υπουργός καλλιεργούσε υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα για την έκβαση των επιχειρήσεων, ενώ στο στόχαστρο για τις στρατιωτικές εισηγήσεις βρίσκονται επίσης ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, και ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν.

Στη διάρκεια της θητείας του, ο Χέγκσεθ προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων, απομακρύνοντας δεκάδες ανώτατους αξιωματικούς, διεξάγοντας επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη άδεια του Κογκρέσου και επιβάλλοντας αυστηρά πρότυπα σωματικής καταλληλότητας και φυσιολογίας. Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές δεν απέτρεψαν τη ραγδαία φθορά της κυβερνητικής παράταξης.

Εσωκομματικές αντιδράσεις και το «αγκάθι» του προϋπολογισμού

Η θέση του υπουργού επιβαρύνεται σημαντικά από τη στάση στελεχών του ίδιου του του κόμματος. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος είχε στηρίξει τον διορισμό του στις αρχές του 2025, χαρακτήρισε εκείνη την ψήφο ως το «μεγαλύτερο λάθος» της καριέρας του, κατηγορώντας τον Χέγκσεθ για αδυναμία σοβαρής διοίκησης και εμμονή σε πολιτισμικές αντιπαραθέσεις.

Η αμφισβήτηση επηρεάζει άμεσα και τα κονδύλια του Πενταγώνου. Το αίτημα της κυβέρνησης για έκτακτη ενίσχυση 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει στον αέρα, καθώς οι Δημοκρατικοί απειλούν με εμπλοκή, ενώ πλησιάζει και η διαπραγμάτευση για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2027. Τόσο ο Τίλις όσο και ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν εκτιμούν ότι μια ανανέωση στην ηγεσία του Πενταγώνου θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τις διακομματικές συνεννοήσεις πριν την εκπνοή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι έχει συντάξει κατηγορητήριο οκτώ σημείων, καταγγέλλοντας παραβιάσεις των πολεμικών εξουσιών στο Ιράν, παράνομες επεμβάσεις στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και εξωδικαστικές εκτελέσεις υπόπτων ναρκωτικών στην Καραϊβική. Ο Μάσι προτίθεται να φέρει το ζήτημα σε ψηφοφορία άμεσα, εκτιμώντας ότι υπάρχουν πιθανότητες έγκρισης.

Η ανάληψη των ηνίων του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο διευρύνει τις πιέσεις. Ήδη ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων, Άνταμ Σμιθ, προαναγγέλλει εκτεταμένες έρευνες για τις συμβάσεις εξοπλισμών, την πολιτικοποίηση του στρατεύματος και τις επιχειρησιακές αποφάσεις του υπουργείου.

Η γραμμή άμυνας της Ουάσιγκτον

Παρά το κλίμα αμφισβήτησης, το περιβάλλον του Πενταγώνου και η επίσημη γραμμή του Λευκού Οίκου εμφανίζονται αμετακίνητα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, επανέλαβε ότι ο πρόεδρος περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη τον υπουργό του, υπεραμυνόμενη των επιλογών του σε Ιράν και Βενεζουέλα, καθώς και της μάχης που έδωσε ενάντια σε προγράμματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο στράτευμα.

Από την πλευρά του υπουργείου, ο εκπρόσωπος Σον Παρνέλ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση παραίτησης, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον υπογράμμισε ότι το στράτευμα παραμένει προσηλωμένο στις μεταρρυθμίσεις. Παρά τη δημόσια στήριξη που του είχε προσφέρει πρόσφατα ο Τραμπ αποκαλώντας τον «σπουδαίο πολεμιστή», η ριζική μεταβολή των συσχετισμών δυνάμεων στην Ουάσιγκτον αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης.