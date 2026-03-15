Όπως μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου από ισραηλινό βομβαρδισμό, ήταν επιφυλακτικός στο ενδεχόμενο διαδοχής του από τον γιο του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το ρεπορτάζ επικαλείται ενημέρωση που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Οι φόβοι του Αλί Χαμενεΐ προέρχονταν από την αντίληψη ότι ο Μοτζταμπά «δεν ήταν πολύ έξυπνος και θεωρούνταν ακατάλληλος για ηγέτης», καθώς και από τη γνώση ότι ο Μοτζτάμπα είχε «προβλήματα στην προσωπική του ζωή», σύμφωνα με τις πηγές, στις οποίες φέρεται να περιλαμβάνονται άτομα από την κυβέρνηση Τραμπ, την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών και πρόσωπα κοντά στον Αμερικανό Πρόεδρο.

Σε μια πιθανή αναφορά στις πληροφορίες για τις οποίες φέρεται να ενημερώθηκε, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξη την Παρασκευή, ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ «είναι κάποιος που ο πατέρας του δεν τον ήθελε καν».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον νέο αγιατολάχ «ελλιποβαρή», ο οποίος, όπως είπε, θα ήταν «απαράδεκτος» ηγέτης για το Ιράν. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι επιθυμεί να ασκήσει κάποιο έλεγχο επί του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Παράλληλα, την ίδια στιγμή ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε στενούς του συνεργάτες πως θεωρεί ότι το Ιράν είναι «ουσιαστικά χωρίς ηγέτη αυτή τη στιγμή, με τον νεότερο Χαμενεΐ πιθανώς νεκρό», σύμφωνα με το δημοσίευμα του CBS, κατά το οποίο, ο Λευκός Οίκος είναι πεπεισμένος ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατέχουν την εξουσία στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η αμερικανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προσφέρει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ και άλλοι εννιά Ιρανοί κορυφαίοι αξιωματούχοι.