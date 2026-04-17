Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι έχει αναπτύξει 12 πλοία, 100 αεροσκάφη και περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να επιβάλει τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.
Η CENTCOM ισχυρίστηκε ότι 14 πλοία έχουν μέχρι στιγμής έχουν αναγκαστεί να επιστρέψουν στο Ιράν από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο αποκλεισμός.
USS Abraham Lincoln (CVN 72) transits the Arabian Sea as the United States blockades Iran’s ports and coastline. U.S. forces are NOT blockading the Strait of Hormuz. More than 10,000 American service members, 12+ ships, and 100+ aircraft have enforced the blockade in regional… pic.twitter.com/yQP4J1uSha
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 16, 2026