Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος «εξουδετέρωσε» χθες Τετάρτη (15/7) δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ, αναφέρεται πως αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πυραύλους το φουγάρο του M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο δεξαμενόπλοιου που δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές του αμερικανικού στρατού.

U.S. CENTCOM aircraft hit the Curacao-flagged tanker Belma with Hellfire missiles after it ignored warnings near Kharg Island, Iran. The strike on an Iran-bound tanker sharpens the U.S.-Iran naval standoff and risks retaliation at sea. #Iran #KhargIsland pic.twitter.com/3NHrbNjTbL — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) July 15, 2026

Το τάνκερ, κενό φορτίου, δεν συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.