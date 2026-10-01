Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM δημοσίευσε εικόνες του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, πλέει στην Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού.

USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Arabian Sea supporting enforcement of the U.S. blockade against Iran. As of Sept. 30, CENTCOM forces have redirected 125 commercial vessels to ensure strict compliance. pic.twitter.com/B03GIwoydn — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2026

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει υποστηρίξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αμερικανική επιχείρηση.