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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 125 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM δημοσίευσε εικόνες του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου USS George H.W. Bush, το οποίο, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, πλέει στην Αραβική Θάλασσα για την επιβολή του αποκλεισμού.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει υποστηρίξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αμερικανική επιχείρηση.

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