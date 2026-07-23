Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ουάσιγκτον) ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σηματοδοτώντας τη 12η διαδοχική νύχτα επιχειρήσεων στη χώρα του Κόλπου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα.

«Στις 17:30 (σ.σ. τοπική ώρα- 00:30 ώρα Ελλάδας), δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Η αποστολή θα συνεχιστεί προκειμένου να μειωθεί η ικανότητα του Ιράν να απειλεί εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα ύδατα της περιοχής», συμπεριλαμβανομένου του στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

At 5:30 p.m. ET today, U.S. forces began launching more strikes against Iranian military targets at the Commander in Chief’s direction. The mission will continue to further degrade Iran’s ability to threaten civilian mariners and commercial vessels transiting regional waters. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 22, 2026

Ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Μπουσέρ του Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη – λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Μοχάμεντ Μοζαφαρί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Όπως μετέδωσε το Tasnim, οι λεπτομέρειες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν μεταβεί στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.