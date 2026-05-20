Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σήμερα στο υπό ιρανική σημαία πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Celestial Sea στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν.
Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως «αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο M/T Celestial Sea», καθώς υπήρχαν υποψίες ότι επιχειρούσε να καταπλεύσει σε λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό.
Οι αμερικανικές δυνάμεις άφησαν το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του, αφού πρώτα διενήργησαν έλεγχο και έδωσαν εντολή να αλλάξει ρότα, επισημαίνεται σε μήνυμα της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ που συνοδεύεται από βίντεο της επιχείρησης.
Earlier today in the Gulf of Oman, U.S. Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit boarded M/T Celestial Sea, an Iranian-flagged commercial oil tanker suspected of attempting to violate the U.S. blockade by transiting toward an Iranian port. American forces released the… pic.twitter.com/1AVT0MudKY
— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 20, 2026