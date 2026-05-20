Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σήμερα στο υπό ιρανική σημαία πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο M/T Celestial ⁠Sea στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε πως «αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η εκστρατευτική μονάδα πεζοναυτών επιβιβάστηκαν στο M/T Celestial ⁠Sea», καθώς υπήρχαν υποψίες ότι επιχειρούσε να καταπλεύσει σε λιμάνι του Ιράν, παραβιάζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις άφησαν το πλοίο να συνεχίσει το ταξίδι του, αφού πρώτα διενήργησαν έλεγχο και έδωσαν εντολή να αλλάξει ρότα, επισημαίνεται σε μήνυμα της CENTCOM στην πλατφόρμα Χ που συνοδεύεται από βίντεο της επιχείρησης.