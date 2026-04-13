Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζει αποκλεισμό όλης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες στις 13 Απριλίου στις 10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (17:00 ώρα Ελλάδας), αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να αποκλείει τα Στενά του Ορμούζ.
«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Οι δυνάμεις της CENTCOM δεν θα εμποδίσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από λιμάνια εκτός του Ιράν», αναφέρει η CENTCOM σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον πληροφορίες θα δοθούν στους εμπορικούς ναυτικούς μέσω επίσημης ανακοίνωσης πριν από την έναρξη του αποκλεισμού, πρόσθεσε η CENTCOM.
Δείτε live εικόνα από τη Μέση Ανατολή:
Αραγτσί: Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα - Ήμασταν «εκατοστά» μακριά από μια συμφωνία με τις ΗΠΑ
«Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», τόνισε σε μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, λίγες ώρες μετά το τέλος των συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, επισημαίνοντας ότι «ήμασταν εκατοστά μακριά» από μια συμφωνία.
«Το Ιράν συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ με καλή πίστη για να τερματιστεί ο πόλεμος. Όμως, όταν βρισκόμασταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ», αντιμετωπίσαμε μαξιμαλισμό, αλλαγές στους όρους και αποκλεισμό».
«Δεν αντλήθηκε κανέναν δίδαγμα. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση. Η εχθρότητα γεννά εχθρότητα», καταλήγει ο Αραγτσί.
In intensive talks at highest level in 47 years, Iran engaged with U.S in good faith to end war.
But when just inches away from “Islamabad MoU”, we encountered maximalism, shifting goalposts, and blockade.
Zero lessons earned
Good will begets good will.
Enmity begets enmity.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 12, 2026
Aρχηγός Πολεμικού Ναυτικού Ιράν: «Γελοία» η απειλή Τραμπ να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ
Ο αρχηγός του ναυτικού του Ιράν, Σαχράμ Ιρανί, χαρακτήρισε την Κυριακή «γελοία» την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, αφότου οι μαραθώνιες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον στο Πακιστάν δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
«Οι γενναίοι άνδρες του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν παρακολουθούν και εποπτεύουν όλες τις κινήσεις του επιθετικού αμερικανικού στρατού στην περιοχή. Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ να αποκλείσει το Ιράν από τη θάλασσα… είναι πολύ γελοίες και αστείες», δήλωσε, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.
Πεζεσκιάν: Υπάρχουν τρόποι για την επίτευξη συμφωνίας
Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι μπορούν ακόμη να βρεθούν τρόποι για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της χώρας του και των ΗΠΑ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.
«Εάν η αμερικανική κυβέρνηση εγκαταλείψει τον ολοκληρωτισμό της και σεβαστεί τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, σίγουρα θα βρεθούν τρόποι για την επίτευξη συμφωνίας», έγραψε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στο Χ.