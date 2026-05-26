Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα τη Δευτέρα (25/5) στο νότιο Ιράν εναντίον στόχων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και θέσεων εκτόξευσης πυραύλων, σε αυτό που χαρακτήρισε αμυντικές ενέργειες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι επιδρομές είχαν ως στόχο «να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις».

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει εκεχειρίας», δήλωσε ο υποπλοίαρχος, Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι δύο αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social

Δύο αναρτήσεις για τη συγκεκριμένη επίθεση, έκανε στο Truth Social και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι σκοτώθηκαν αρκετοί στρατιωτικοί του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και ότι πολλά αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.

«Αρκετοί στρατιωτικοί του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών σκαφών στον Κόλπο», ανέφερε στην πρώτη του ανάρτηση.

«Πολλά αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (πιθανώς MQ-9 «Reaper») καταρρίφθηκαν πριν από περίπου μία ώρα κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, πιθανώς ενώ προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη θέση εκτόξευσης των ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς αμερικανικά πολεμικά πλοία», επισήμανε στην αμέσως επόμενη ανάρτησή του.