Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν «πλήρως σταματήσει το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν μέσω θαλάσσης», στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Εκτιμάται ότι το το 90% της οικονομίας του Ιράν τροφοδοτείται από το διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης. Σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν σταματήσει εντελώς το οικονομικό εμπόριο προς και από το Ιράν» δήλωσε ο ο ναύαρχος Μπράντ Κούπερ, διοικητής της Centcom.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

CENTCOM: Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια ισχύει για πλοία όλων των χωρών

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων «επιβάλλεται αμερόληπτα κατά σκαφών όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια στο Ιράν». Ανέφερε ότι αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ είναι μεταξύ των μέσων που εκτελούν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων.

Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ένα τυπικό αντιτορπιλικό διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε επιθετικές και αμυντικές ναυτικές επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την υπογραμμίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των δυνάμεων που συμμετέχουν στην αποστολή.