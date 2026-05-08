Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίποινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε «απρόκλητες εχθροπραξίες» από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και μικρά ταχύπλοα εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων USS Truxtun, USS Rafael Peralta και USS Mason, τα οποία κινούνταν στη διεθνή θαλάσσια οδό της περιοχής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι κανένα αμερικανικό μέσο δεν επλήγη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τις εισερχόμενες απειλές και πραγματοποίησε στοχευμένα πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιήθηκαν για τις επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν:

θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones,

κέντρα διοίκησης και ελέγχου,

καθώς και υποδομές πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.

Η CENTCOM υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «δεν επιδιώκουν κλιμάκωση», ωστόσο ξεκαθάρισε πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία του προσωπικού και των συμφερόντων τους στην περιοχή.