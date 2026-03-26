Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δηλώνει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει χτυπήσει πάνω από 10.000 στόχους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, καταστρέφοντας στο πλαίσιο αυτό τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων στρατιωτικής παραγωγής του καθεστώτος.

«Χτυπήσαμε τον 10.000ό ιρανικό στόχο πριν από λίγες ώρες. Και αν συνδυάσουμε αυτά που έχουμε επιτύχει με την επιτυχία του ισραηλινού συμμάχου μας, μαζί έχουμε χτυπήσει χιλιάδες ακόμη, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί», λέει σε βιντεοσκοπημένη δήλωση του.

Ο Κούπερ λέει ότι οι επιθέσεις έχουν «απτά αποτελέσματα».

🚨 Comandante do CENTCOM, Brad Cooper: Atingimos mais de 10.000 alvos militares. Destruímos 92% dos maiores navios de guerra do Irã. Eles perderam a capacidade de projetar poder naval de forma significativa. As forças americanas mantêm a superioridade aérea sobre o espaço… pic.twitter.com/2wSpjkQmSx — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) March 25, 2026

«Για δεκαετίες, ιρανικά πολεμικά πλοία περιπλανιόνταν στα περιφερειακά ύδατα, απειλώντας και παρενοχλώντας τη διεθνή ναυτιλία. Αλλά αυτές οι μέρες έχουν τελειώσει, επειδή έχουμε πλέον καταστρέψει το 92% των μεγαλύτερων σκαφών του ιρανικού ναυτικού. Δεν πλέουν, και η επιχειρησιακή μου εκτίμηση είναι ότι έχουν πλέον χάσει την ικανότητα να προβάλλουν ουσιαστικά ναυτική δύναμη και επιρροή στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο», αναφέρει ο Μπραντ Κούπερ.

Ο Κούπερ σημειώνει ότι ο ρυθμός των επιθέσεων με πυραύλους και drones από το Ιράν έχει μειωθεί κατά 90% από την έναρξη του πολέμου. «Και όχι μόνο έχουμε υποβαθμίσει σημαντικά τις ναυτικές, τις δυνατότητες των drones και των πυραύλων του Ιράν, αλλά έχουμε επίσης αφαιρέσει την ικανότητα του καθεστώτος να τις ανακατασκευάσει», λέει χαρακτηριστικά.

«Έχουμε καταστρέψει ή υποβαθμίσει πάνω από τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, drones και ναυτικού εξοπλισμού του Ιράν, καθώς και των ναυπηγείων, και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα», συνεχίζει ο Κούπερ.

«Βρισκόμαστε σε πορεία για την πλήρη εξάλειψη του ευρύτερου στρατιωτικού βιομηχανικού μηχανισμού του Ιράν», προσθέτει ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.