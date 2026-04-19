Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία , 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη εμπλέκονται στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, με 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη.

Ήδη, 23 πλοία που συνδέονται με το Ιράν έχουν επιστρέψει μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Υπάρχουν επίσης αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτός ο αποκλεισμός ενδέχεται να διευρυνθεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν και βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου, με προηγούμενο το ρεσάλτο σε πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο Βενεζουέλας στον Ινδικό Ωκεανό.

