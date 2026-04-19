Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία , 10.000 πεζοναύτες και στρατιώτες, καθώς και πολλά αεροσκάφη εμπλέκονται στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Ήδη, 23 πλοία που συνδέονται με το Ιράν έχουν επιστρέψει μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Guided-missile destroyer USS Pinckney (DDG 91) patrols regional waters in support of blockade operations. The blockade has completely halted economic trade going into and out of Iran by sea. pic.twitter.com/x5hr6jMnke — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2026

Υπάρχουν επίσης αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι αυτός ο αποκλεισμός ενδέχεται να διευρυνθεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν και βρίσκονται σε άλλα μέρη του κόσμου, με προηγούμενο το ρεσάλτο σε πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο Βενεζουέλας στον Ινδικό Ωκεανό.