Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξουδετέρωσαν» δεξαμενόπλοιο, κενό φορτίου, πλήττοντας το μηχανοστάσιό του, για να το εμποδίσουν να φτάσει στο ιρανικό νησί Χαργκ, κατά παραβίαση του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Ουάσινγκτον στα ιρανικά λιμάνια.

Το πλήρωμα του M/T Lexie, υπό σημαία Μποτσουάνας, «αγνόησε» τις «πολλαπλές» προειδοποιήσεις των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, οι οποίες το έπληξαν με πύραυλο για να το ακινητοποιήσουν, ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).