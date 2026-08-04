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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).
Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, έως τις 3 Αυγούστου, η CENTCOM έχει ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε δύο και πραγματοποίησε νηοψίες σε άλλα δύο, στο πλαίσιο της επιχείρησης επιβολής του αμερικανικού αποκλεισμού.
U.S. forces continue to strictly enforce the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 3, CENTCOM has redirected 44 commercial vessels, disabled 2, and boarded 2. pic.twitter.com/dTu90UVAcH
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 3, 2026