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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απέρριψε τους ισχυρισμούς του διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με τους οποίους τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων και οποιοδήποτε αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχειρήσει να τα προσεγγίσει θα «βυθιστεί».
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αναληθή, υποστηρίζοντας ότι «ο διοικητής του ναυτικού των IRGC δεν διαθέτει ναυτικό».
Η αμερικανική διοίκηση τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις και οι περιφερειακοί εταίροι τους έχουν σαφή έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.
Παράλληλα, ανέφερε ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα οι αμερικανικές δυνάμεις συνέδραμαν εταίρους τους στον Περσικό Κόλπο στη μεταφορά περισσότερων από 19 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.
🚫 CLAIM: The navy commander for Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claimed today that the Strait of Hormuz is under IRGC control and any approaching U.S. Navy warships would be “sunk.”
✅ FACT: IRGC’s navy commander has no navy. American forces and regional partners clearly control the Strait of Hormuz. Just yesterday U.S. forces assisted Gulf partners in shipping more than 19 million barrels of crude oil through the strait.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 13, 2026