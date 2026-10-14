Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) απέρριψε τους ισχυρισμούς του διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), σύμφωνα με τους οποίους τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων και οποιοδήποτε αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχειρήσει να τα προσεγγίσει θα «βυθιστεί».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αναληθή, υποστηρίζοντας ότι «ο διοικητής του ναυτικού των IRGC δεν διαθέτει ναυτικό».

Η αμερικανική διοίκηση τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις και οι περιφερειακοί εταίροι τους έχουν σαφή έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα οι αμερικανικές δυνάμεις συνέδραμαν εταίρους τους στον Περσικό Κόλπο στη μεταφορά περισσότερων από 19 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.