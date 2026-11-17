Τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το USS Theodore Roosevelt, έχει αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

USS Theodore Roosevelt (CVN 71) transits the Indian Ocean, Nov. 15. The aircraft carrier is currently operating in the CENTCOM area of responsibility as part of a scheduled deployment. https://t.co/xal3oET37A — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 16, 2026

«Το αεροπλανοφόρο επιχειρεί αυτήν τη στιγμή εντός της περιοχής ευθύνης της CENTCOM στο πλαίσιο προγραμματισμένης ανάπτυξής του», αναφέρεται σε ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας Χ.

🇺🇸 JUST IN: CENTCOM officially confirms USS Theodore Roosevelt is now operating in its area of responsibility as tensions with Iran dramatically escalate. Another major US aircraft carrier is now in the region amid rising tensions and growing military uncertainty. https://t.co/rV80CNVNIc — Defence Index (@Defence_Index) November 16, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδώσει το Σάββατο πως αμερικανικό αεροπλανοφόρο κατευθυνόταν στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αντικαταστήσει ένα εκ των δύο – USS Geoge HW Bush και USS George Washington – που επιχειρούν στην περιοχή. Ωστόσο, ενδέχεται να παραμείνουν και τα τρία εφόσον κριθεί απαραίτητο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες πως δεν αναμένει, ούτε επιδιώκει επανέναρξη εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο μέχρι στιγμής.