Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, σηματοδοτώντας την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιθέσεις άρχισαν στις 19:00 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (σήμερα Δευτέρα 20/7, στις 02:00 ώρα Ελλάδας) και έχουν στόχο τη «συνεχή υποβάθμιση» των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που, όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και ναυτικών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

Εκρήξεις σε Χουζεστάν, Ταμπρίζ και Κοναράκ

Αμέσως μετά την έναρξη των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων αρκετές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται κατοίκους της περιοχής.

Οι εκρήξεις καταγράφηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μαχσάχρ και Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, δύο σημαντικές παράκτιες περιοχές με βιομηχανική και ενεργειακή δραστηριότητα στον Περσικό Κόλπο.

Το ιρανικό κρατικό δίκτυο Press TV μετέδωσε αναφορές για αμερικανικές επιθέσεις στην πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο Mehr μετέδωσε ότι τέθηκαν σε λειτουργία συστήματα αεράμυνας στην περιοχή Κοναράκ, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ μπλόκαραν επτά εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει έξι εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει ένα ακόμη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM αναφέρει ότι οι ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ παραμένουν «συγκεντρωμένοι και σε πλήρη ετοιμότητα» στο αντιτορπιλικό USS John Finn (DDG-113), καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επιβολής του αποκλεισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 19 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει έξι εμπορικά πλοία και ακινητοποιήσει ένα ακόμη, με στόχο, όπως αναφέρεται, τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τα μέτρα του ναυτικού αποκλεισμού.

U.S. Navy Sailors remain focused and vigilant aboard guided-missile destroyer USS John Finn (DDG 113), as American forces continue implementing the naval blockade against Iran. As of July 19, CENTCOM has redirected 6 commercial vessels and disabled 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/SyutavMv6s — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

ΗΠΑ: Στέλνουν F-16, F-35 και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζει να κλιμακώνεται, ανέφεραν χθες Κυριακή (19/7) αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, ανάμεσα στα αεροσκάφη που μεταφέρονται στην περιοχή είναι F-16 από τη βάση Σπάγκνταλεμ (δυτική Γερμανία) και F-35 από τη βάση Λέικενχιθ, στη Βρετανία. Στην περιοχή προωθούνται επίσης αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, κατά τις πηγές της.

Η New York Times, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη περισσότερων μαχητικών· επισήμανε πως η απόφαση είχε ληφθεί προτού γίνει γνωστό πως δυο Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και τρίτος αγνοείτο στην Ιορδανία εξαιτίας πληγμάτων αντιποίνων του Ιράν.

Η εξέλιξη εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Washington Post, επικαλούμενη δική της πηγή στην κυβέρνηση Τραμπ, έγραψε έτσι πως οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για επιχειρήσεις πιο ευρείας κλίμακας. Ο αξιωματούχος πάντως υπογράμμισε ότι, μεταξύ άλλων, η μείωση των αποθεμάτων κάποιων κατηγοριών πυρομαχικών θα περιορίσει το εύρος τους.

«Δεν έχουμε αρκετά» για μακράς διάρκειας επιχειρήσεις, «και δεν νομίζω πως ο Λευκός Οίκος το συνειδητοποιεί αυτό», είπε στην εφημερίδα ο αξιωματούχος.

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να λάβει τέλος ο πόλεμος που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, κατέρρευσε αυτόν τον μήνα, εν μέσω διένεξης για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος για τις μεταφορές υδρογονανθράκων, που πλέον έχει ουσιαστικά κλείσει ξανά.

Φρουροί της Επανάστασης: Επιτέθηκαν σε «κέντρο διοίκησης του εχθρού» στη Συρία

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε «κέντρο διοίκησης του εχθρού» στην Ατ Τανφ, στη Συρία, μετέδωσε το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι Φρουροί διεξήγαγαν «αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον κέντρου διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, σε αντίποινα για το αίμα των στρατιωτών που έπεσαν μάρτυρες στην Ιρανσάρ», πόλη του νοτιοδυτικού Ιράν, ανέφερε το IRNA μέσω Telegram.