Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσαν ότι από τις 4 Μαΐου ξεκινούν τη στήριξη της επιχείρησης με την ονομασία «Project Freedom», με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η αποστολή, η οποία έχει τεθεί υπό την καθοδήγηση του προέδρου των ΗΠΑ, θα υποστηρίζει εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέρχονται ελεύθερα από αυτόν τον κρίσιμο διεθνή εμπορικό διάδρομο. Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και σημαντικοί όγκοι καυσίμων και λιπασμάτων, μεταφέρονται μέσω των Στενών.

«Η υποστήριξή μας σε αυτή την αμυντική αποστολή είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, καθώς ταυτόχρονα διατηρούμε τον ναυτικό αποκλεισμό», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 μέλη των υπηρεσιών.