Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο (19/9) στη Χάγη, μεταξύ των ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.

Anti-migration protest in The Hague in the Netherlands today pic.twitter.com/zGZsdWQFvU — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2026



Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, επιτέθηκαν στους διαδηλωτές με γκλομπ για να τους διαλύσουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου καθώς οι Αρχές είχαν απαγορεύσει την προγραμματισμένη πορεία στην πόλη.

Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε πολλές συλλήψεις ακροδεξιών διαδηλωτών ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια ρίψης νερού προκειμένου να διαλύσει τους διαδηλωτές.

🇳🇱 Clashes broke out in the streets of The Hague, Netherlands, as police confronted protesters during a nationalist demonstration. Mounted police and tear gas were used to disperse the crowd, while some protesters threw flares at officers. Chants included calls for… pic.twitter.com/FCwHaVDTV6 — Europa.com (@europa) September 19, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας Ντάβιντ βαν Βέελ έγραψε στο X: «Ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά της αστυνομίας και εμπρηστικοί μηχανισμοί που πετάχτηκαν κατά αστυνομικών. Είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό».

Η συγκέντρωση των ακροδεξιών, που έφερε όνομα «Είμαστε ο Λαός» διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να κάνουν πορεία στην πόλη, κάτι που οι δημοτικές Αρχές απαγόρευσαν, όταν ξέσπασε βία σε πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί και διέταξαν τη διάλυση της διαδήλωσης.