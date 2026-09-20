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Άγριες συγκρούσεις ξέσπασαν το Σάββατο (19/9) στη Χάγη, μεταξύ των ολλανδικών αστυνομικών δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών και περίπου 500 ακροδεξιών διαδηλωτών, οι οποίοι φώναζαν αντισημιτικά συνθήματα και πέταξαν πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς.


Οι αστυνομικοί, μαζί με ομάδα αστυνομικών σκύλων, επιτέθηκαν στους διαδηλωτές με γκλομπ για να τους διαλύσουν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου καθώς οι Αρχές είχαν απαγορεύσει την προγραμματισμένη πορεία στην πόλη.

Έφιπποι αστυνομικοί προέβησαν σε πολλές συλλήψεις ακροδεξιών διαδηλωτών ενώ η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια ρίψης νερού προκειμένου να διαλύσει τους διαδηλωτές.

 

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ολλανδίας Ντάβιντ βαν Βέελ έγραψε στο X: «Ναζιστικοί χαιρετισμοί, αντισημιτικά συνθήματα, βία κατά της αστυνομίας και εμπρηστικοί μηχανισμοί που πετάχτηκαν κατά αστυνομικών. Είναι σημαντικό να δοθεί μια στιβαρή απάντηση σε αυτό».

 

Η συγκέντρωση των ακροδεξιών, που έφερε όνομα «Είμαστε ο Λαός» διοργανώθηκε για να καταγγείλει τις πολιτικές της κυβέρνησης, ιδίως όσον αφορά τη μετανάστευση.

Οι διαδηλωτές σχεδίαζαν να κάνουν πορεία στην πόλη, κάτι που οι δημοτικές Αρχές απαγόρευσαν, όταν ξέσπασε βία σε πάρκο όπου είχαν συγκεντρωθεί και διέταξαν τη διάλυση της διαδήλωσης.

 

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