Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι εξαπέλυσε σήμερα μια επίθεση σπάνιας αγριότητας κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, μετά την παρότρυνση του τελευταίου προς το εβραϊκό κράτος να «αναθεωρήσει αμέσως» το σχέδιό του για τη Γάζα.

«Οπότε, αναμένεται από το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς και να την ταΐσει ενώ οι Ισραηλινοί όμηροι λιμοκτονούν;», διερωτήθηκε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Βρετανία παραδόθηκε στους Ναζί και τους έριξε τρόφιμα; Αν ήσασταν πρωθυπουργός τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μιλούσε γερμανικά!», πρόσθεσε ο Χάκαμπι.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής αντέδρασε σε ανακοίνωση του Κιρ Στάρμερ, στην οποία ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε “λάθος” το σχέδιο που ανακοίνωσε το Ισραήλ για να “νικήσει” τη Χαμάς στη Γάζα και προέτρεψε την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να το “αναθεωρήσει αμέσως”.

Το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ένα σχέδιο για να “νικήσει” τη Χαμάς και να “πάρει τον έλεγχο” της πόλης της Γάζας, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και μαστίζεται από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

«Η ενέργεια αυτή δεν θα συμβάλλει καθόλου στον τερματισμό της σύγκρουσης ή στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων. Θα προκαλέσει μόνο περισσότερες σφαγές», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κατάπαυση του πυρός, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι το Λονδίνο επεξεργάζεται μαζί “με τους συμμάχους” του ένα “μακροπρόθεσμο σχέδιο για την εγγύηση της ειρήνης στην περιοχή, στο πλαίσιο μιας λύσης δύο κρατών”.

Πάστορας της Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο 69χρονος Μάικ Χάκαμπι, είναι γνωστός για τη σθεναρή υποστήριξή του στο Ισραήλ και για την αμφισβήτηση που έχει εκφράσει για την ίδια την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού, ενός πληθυσμού που θα μπορούσε, σύμφωνα με τον Χάκαμπι, να εγκατασταθεί σε γειτονικές χώρες όπως η Συρία, η Ιορδανία ή η Αίγυπτος.

Γνωστός για τις ακραίες δηλώσεις του, ο Χάκαμπι είχε πει στα τέλη Ιουλίου ότι η αναγνώριση από τη Γαλλία του κράτους της Παλαιστίνης ισοδυναμεί με το να “δίνεις μια νίκη στους Ναζί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο”.