Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επέκρινε έντονα το Ισραήλ μετά την ανακοίνωσή του ότι σκότωσε τον ισχυρό επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Aλί Λαριτζανί, καταδικάζοντας την στοχοποίηση των ηγετών της Τεχεράνης ως «παράνομη».

«Οι πολιτικές δολοφονίες του Ισραήλ, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν Ιρανούς αξιωματούχους και πολιτικούς, είναι πραγματικά παράνομες ενέργειες εκτός των κανονικών νόμων του πολέμου», δήλωσε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Σημειώνεται πως ο θάνατος του Λαριτζανί δεν έχει επιβεβαιωθεί από το Ιράν.