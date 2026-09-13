Επίσκεψη στη Συρία πραγματοποίησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όπου εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της πολιτικής που ακολουθεί το Ισραήλ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Σύρο ομόλογό του, Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε ανοιχτά ότι οι ισραηλινές ενέργειες αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής και της Συρίας ειδικότερα.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας διαμήνυσε πως η Δαμασκός δεν επιθυμεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, υπογραμμίζοντας την σταθερή προσήλωση της χώρας του στην αναζήτηση μιας διπλωματικής διευθέτησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η δήλωση του Τούρκου υπουργού έγινε περίπου έναν μήνα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Άμπου Ντουλούρ, στη βορειοδυτική Συρία, που τέθηκε εκτός λειτουργίας. Το Ισραήλ επικαλέστηκε ως λόγο την απόπειρα της Τουρκίας να εγκατασταθεί εκεί, όμως η Άγκυρα διαψεύδει ότι διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην περιοχή αυτήν.

«Τη στιγμή που η Συρία φέρνει τόση ελπίδα για την περιοχή και τον κόσμο, ιδού που ένας παράγοντας εργάζεται για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Γνωρίζετε το όνομα αυτού του παράγοντα: Ισραήλ», είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Σύρο ομόλογό του. «Οι πολιτικές που ακολουθεί το Ισραήλ είναι το σοβαρότερο εμπόδιο για αυτήν τη θετική πορεία», πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας «την επίθεση στην αεροπορική βάση Άμπου Ντουλούρ».

«Είναι δικαίωμα του κυρίαρχου λαού της Συρίας να διασφαλίσει την ασφάλεια στο έδαφός του», επέμεινε ο Φιντάν.