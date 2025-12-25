Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας χάκερ μπλόκαρε τελείως μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία στην Αγία Πετρούπολη, απαιτώντας ένα αστρονομικό ποσό. Ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον επίδοξο δράστη και να τον συλλάβει, ενώ αναζητούνται ακόμα πιθανοί συνεργάτες του.

Στις 24 Δεκεμβρίου, το Δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης έθεσε τον 40χρονο Άντον Μάχνο σε κατ’ οίκον περιορισμό. Οι ερευνητές τον κατηγορούν για εκβίαση σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα ως μέλος ομάδας, με σοβαρές συνέπειες. Η ποινή φυλάκισης μπορεί να φτάσει έως και τα 15 χρόνια.

Αρχικά, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν μετά από μια έρευνα πρακτόρων του Τμήματος Καταπολέμησης της Παράνομης Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφοριών καιΕπικοινωνιών (UBK). Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο Fontanka, το Περιφερειακό Δικαστήριο Βίμποργκ της Αγίας Πετρούπολης είχε ήδη εξετάσει την προφυλάκιση του υπόπτου στις αρχές Νοεμβρίου. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιορισμούς, αλλά ένα ανώτερο δικαστήριο ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση.

Μια επίθεση χάκερ στην Sotrans, μια μεγάλη εταιρεία μεταφορών με έδρα την Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησε στα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Ξαφνικά, ολόκληρη η δομή της εταιρείας χαρτοφυλακίου παρέλυσε απροσδόκητα – από τις βιντεοκάμερες και τους υπολογιστές γραφείου, μέχρι όλα τα πρατήρια καυσίμων, τις αποθήκες και τα καταστήματα της εταιρείας που βρίσκονται από τις περιοχές του Μούρμανσκ έως το Ιρκούτσκ. Η ανταλλαγή δεδομένων σταμάτησε, η λογιστική διακόπηκε και το χάος βασίλευε στο απόθεμα προϊόντων.

Τότε ένας ανώνυμος χάκερ απαίτησε 45 bitcoin από τη διοίκηση της Sotrans για να ξεκλειδώσει ολόκληρο το σύστημα. Ποσό αστρονομικό, το οποίο εκείνη την εποχή ισοδυναμούσε με 500 εκατομμύρια ρούβλια, δηλαδή, 5.300.000 ευρώ.

Η εταιρεία αρνήθηκε και σταδιακά, με αντίστοιχες απώλειες, αποκατέστησε τις λειτουργίες από αντίγραφα ασφαλείας. Σύμφωνα με την Fontanka, η υπηρεσία ασφαλείας της εταιρείας υποψιάστηκε τον Μάχνo, τον διευθυντή μιας τεχνολογικής εταιρείας (ΙΤ), αφού ανακάλυψε ότι ήταν μέλος μιας ομάδας ειδικών IT που εργάζονταν σε κακόβουλο λογισμικό. Είχε απολυθεί.

Σύμφωνα με την πηγή της Fontanka στην Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συλληφθείς και οι προς το παρόν άγνωστοι συνεργοί του ενεργούσαν κατόπιν εντολών των ανταγωνιστών της εταιρείας.

«Προφανώς δεν περίμεναν να λάβουν 500 εκατομμύρια ρούβλια – αυτό είναι μη ρεαλιστικό – αλλά υπέβαλαν μια διαφορετική απολογία με την ελπίδα να αποφύγουν τις κατηγορίες. Ο στόχος τους ήταν να καταστρέψουν την επιχείρηση», υποστήριξε η πηγή.